Как целуется каждый знак зодиака: кто в этом лучший
Поцелуй – это не обыденная вещь, а искусство. Более того, для некоторых поцелуй с любимым человеком очень интимная вещь, которую хотят скрыть от лишних глаз.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Кого бы ни признали лидером в теме поцелуев, помните, что лучший поцелуй тот, который имеет настоящие чувства, пишет Lifestyle24.
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Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп: как целуются Овны
Без преувеличения, поцелуй Овна – настоящий взрыв эмоций, динамики и страсти. Этот знак зодиака берет инициативу в свои руки и целуется так, будто это последний поцелуй в их жизни.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп: как целуются Тельцы
Тельцы любят наслаждаться процессом, поэтому предпочитают длинные и чувственные поцелуи. Они стремятся, чтобы оба партнера получили одинаковый уровень удовольствия.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп: как целуются Близнецы
Не секрет, что Близнецов можно назвать самыми большими экспериментаторами среди всех знаков зодиака. Их поцелуи каждый раз разные: нежные, игривые, страстные и сладкие.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп: как целуются Раки
Раки предпочитают нежные и чувственные поцелуи, ведь пытаются воплотить в жизнь картинку из кино. Они полностью отдают себя процессу, чтобы поцелуй был наполнен глубокими чувствами.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп: как целуются Львы
Поскольку Львы всегда хотят быть первыми, то тема поцелуев для них еще то соревнование. Они всегда стараются быть эффектными, поэтому их поцелуи могут свести с ума.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп: как целуются Девы
Сначала Девы никогда не раскрывают свой потенциал, а лишь потом открываются чувствам. Для них поцелуй – это сакральный момент, который имеет интимное значение.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп: как целуются Весы
У Весов есть особенность, при которой они умеют целовать так, что партнер чувствует себя особенным. Их поцелуи очень романтичны и эстетичны.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп: как целуются Скорпионы
Всем известно, что Скорпионов считают самым сексуальным знаком зодиака. Они целуются так, что этот момент долго нельзя будет забыть.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп: как целуются Стрельцы
У Стрельцов поцелуи довольно непредсказуемы. Сначала они могут быть игривыми и пылкими, а впоследствии к ним добавляются неожиданные фишки.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп: как целуются Козероги
Козероги с поцелуями не спешат, ведь уверены, что в этом моменте должен быть настоящий магнетизм. Их поцелуи глубокие и незабываемые.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп: как целуются Водолеи
Этот знак зодиака целуется по-особенному. Они любят пробовать что-то новое, а к поцелую относятся как к искусству.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп: как целуются Рыбы
Рыбы довольно чувственные и нежные, поэтому целуются так, что хочется утонуть в их объятиях. Поцелуи напоминают сказку, где царят нежность и романтичность.
Итак, если подытожить всю информацию, то лидерами в поцелуях становятся: Телец, Лев и Скорпион. Однако астрологи напоминают, что не важно то, кто считается победителем, ведь самое главное, чтобы чувства в поцелуе были искренними и взаимными.