Кого бы ни признали лидером в теме поцелуев, помните, что лучший поцелуй тот, который имеет настоящие чувства, пишет Lifestyle24.

Обратите внимание У кого из знаков зодиака уже завтра начнется черная полоса в жизни

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп: как целуются Овны

Без преувеличения, поцелуй Овна – настоящий взрыв эмоций, динамики и страсти. Этот знак зодиака берет инициативу в свои руки и целуется так, будто это последний поцелуй в их жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп: как целуются Тельцы

Тельцы любят наслаждаться процессом, поэтому предпочитают длинные и чувственные поцелуи. Они стремятся, чтобы оба партнера получили одинаковый уровень удовольствия.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп: как целуются Близнецы

Не секрет, что Близнецов можно назвать самыми большими экспериментаторами среди всех знаков зодиака. Их поцелуи каждый раз разные: нежные, игривые, страстные и сладкие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп: как целуются Раки

Раки предпочитают нежные и чувственные поцелуи, ведь пытаются воплотить в жизнь картинку из кино. Они полностью отдают себя процессу, чтобы поцелуй был наполнен глубокими чувствами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп: как целуются Львы

Поскольку Львы всегда хотят быть первыми, то тема поцелуев для них еще то соревнование. Они всегда стараются быть эффектными, поэтому их поцелуи могут свести с ума.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп: как целуются Девы

Сначала Девы никогда не раскрывают свой потенциал, а лишь потом открываются чувствам. Для них поцелуй – это сакральный момент, который имеет интимное значение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп: как целуются Весы

У Весов есть особенность, при которой они умеют целовать так, что партнер чувствует себя особенным. Их поцелуи очень романтичны и эстетичны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп: как целуются Скорпионы

Всем известно, что Скорпионов считают самым сексуальным знаком зодиака. Они целуются так, что этот момент долго нельзя будет забыть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп: как целуются Стрельцы

У Стрельцов поцелуи довольно непредсказуемы. Сначала они могут быть игривыми и пылкими, а впоследствии к ним добавляются неожиданные фишки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп: как целуются Козероги

Козероги с поцелуями не спешат, ведь уверены, что в этом моменте должен быть настоящий магнетизм. Их поцелуи глубокие и незабываемые.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп: как целуются Водолеи

Этот знак зодиака целуется по-особенному. Они любят пробовать что-то новое, а к поцелую относятся как к искусству.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп: как целуются Рыбы

Рыбы довольно чувственные и нежные, поэтому целуются так, что хочется утонуть в их объятиях. Поцелуи напоминают сказку, где царят нежность и романтичность.

Итак, если подытожить всю информацию, то лидерами в поцелуях становятся: Телец, Лев и Скорпион. Однако астрологи напоминают, что не важно то, кто считается победителем, ведь самое главное, чтобы чувства в поцелуе были искренними и взаимными.