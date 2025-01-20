Кого б не визнали лідером у темі поцілунків, пам'ятайте, що найкращий поцілунок той, який має справжні почуття, пише Lifestyle24.

Зверніть увагу У кого зі знаків зодіаку вже завтра почнеться чорна смуга в житті

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп: як цілуються Овни

Без перебільшення, поцілунок Овна – справжній вибух емоцій, динаміки та пристрасті. Цей знак зодіаку бере ініціативу у свої руки й цілується так, ніби це останній поцілунок у їхньому житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп: як цілуються Тельці

Тельці люблять насолоджуватись процесом, тому віддають перевагу довгим і чуттєвим поцілункам. Вони прагнуть, щоб обоє партнерів отримали однаковий рівень задоволення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп: як цілуються Близнюки

Не секрет, що Близнюків можна назвати найбільшими експериментаторами серед усіх знаків зодіаку. Їхні поцілунки кожного разу різні: ніжні, грайливі, пристрасні та солодкі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп: як цілуються Раки

Раки віддають перевагу ніжним і чуттєвим цілункам, адже намагаються втілити у життя картинку з кіно. Вони повністю віддають себе процесу, щоб поцілунок був наповнений глибокими почуттями.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп: як цілуються Леви

Оскільки Леви завжди хочуть бути першими, то тема поцілунків для них ще те змагання. Вони завжди стараються бути ефектними, тому їхні поцілунки можуть звести з розуму.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп: як цілуються Діви

Спершу Діви ніколи не розкривають свій потенціал, а лиш згодом відкриваються почуттям. Для них поцілунок – це сакральний момент, який має інтимне значення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп: як цілуються Терези

У Терезів є особливість, при якій вони вміють цілувати так, що партнер відчуває себе особливим. Їхні поцілунки дуже романтичні та естетичні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп: як цілуються Скорпіони

Усім відомо, що Скорпіонів вважають найсексуальнішим знаком зодіаку. Вони цілуються так, що цей момент довго не можна буде забути.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп: як цілуються Стрільці

У Стрільців поцілунки доволі непередбачувані. Спершу вони можуть бути грайливими та палкими, а згодом до них додаються несподівані фішки.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп: як цілуються Козороги

Козороги з поцілунками не спішать, адже впевнені, що в цьому моменті має бути справжній магнетизм. Їхні цілунки глибокі та незабутні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп: як цілуються Водолії

Цей знак зодіаку цілується по-особливому. Вони люблять пробувати щось нове, а до поцілунку ставляться як до мистецтва.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп: як цілуються Риби

Риби доволі чуттєві та ніжні, тому цілуються так, що хочеться потонути в їхніх обіймах. Поцілунки нагадують казку, де панують ніжність і романтичність.

Отже, якщо підсумувати всю інформацію, то лідерами у поцілунках стають: Телець, Лев і Скорпіон. Однак астрологи нагадують, що не важливо те, хто вважається переможцем, адже найголовніше, щоб почуття в поцілунку були щирими та взаємними.