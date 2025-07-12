Не могут начать новую жизнь: 2 знака зодиака, которые зациклены на бывших

Прошлое – это то, что порой не отпускает. Но для некоторых знаков зодиака воспоминания о бывшей любви могут быть сильнее новых чувств. Даже если все давно завершено, они продолжают мыслями жить в прошлом.

Рак и Козерог, прошлое учит, но не может держать. Иногда новая страница начинается именно тогда, когда наконец-то будет закрыт старый гештальт, пишет LifeStyle24.

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Рак

Для Раков отношения – это всегда об эмоциональной связи и привязанности. Они долго привыкают – и еще дольше отвыкают. Даже если внешне все выглядит завершено, в душе этот знак зодиака может держать образ этого человека, сравнивая с ним всех последующих партнеров. Часто возвращаются к воспоминаниям, переписок, фотографий – просто, чтобы побыть в том эмоциональном комфорте, который когда-то имели.

Гороскоп для Раков

Козерог

Козероги – это глубина, страсть и память. Если они любили – то по-настоящему. И даже после разрыва оставляют в сердце глубокий след. Они могут не показывать этого внешне, но внутри постоянно анализируют: почему так произошло, что пошло не так, и все ли было честно. Бывшие для Козерогов – не просто воспоминания, а часть эмоциональной истории, которую трудно стереть.

Гороскоп для Козерогов

Есть и те знаки зодиака, которые захотят много работать, пренебрегая шансом на отпуск.