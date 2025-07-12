Рак і Козоріг, минуле вчить, але немає тримати. Іноді нова сторінка починається саме тоді, коли нарешті буде закритий старий гештальт, пише LifeStyle24.

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Рак

Для Раків стосунки – це завжди про емоційний зв'язок і прив'язаність. Вони довго звикають – і ще довше відвикають. Навіть якщо зовні все виглядає завершено, в душі цей знак зодіаку може тримати образ цієї людини, порівнюючи з нею всіх наступних партнерів. Часто повертаються до спогадів, листувань, фотографій – просто, щоб побути в тому емоційному комфорті, який колись мали.

Гороскоп для Раків

Козоріг

Козороги – це глибина, пристрасть і пам'ять. Якщо вони любили – то по-справжньому. І навіть після розриву залишають у серці глибокий слід. Вони можуть не показувати цього зовні, але всередині постійно аналізують: чому так сталось, що пішло не так, і чи все було чесно. Колишні для Козорогів – не просто спогади, а частина емоційної історії, яку важко стерти.

Гороскоп для Козорогів

Є і ті знаки зодіаку, які захочуть багато працювати, нехтуючи шансом на відпустку.