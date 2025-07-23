Кто из знаков зодиака в период магнитной бури имеет шанс встретить свою любовь

Даже во время магнитной бури, когда энергия в воздухе меняется с большой частотой, для некоторых знаков – это не повод прятаться, а наоборот – шанс судьбоносной встречи. В период 23-24 июля любовь может внезапно появиться на пороге, как вспышка молнии.

Лев и Стрелец, эти дни станут шансом, когда ваше сердце почувствует родственную душу. Иногда именно в дни энергетической нестабильности происходят самые яркие встречи, пишет LifeStyle24.

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Лев

В дни магнитной бури магнетизм Львов будет особенно сильным. И именно он может привлечь человека, который увидит не только яркую внешность, но и спрятанную глубину. Астрологи говорят, что судьбоносная встреча может произойти в публичном месте или во время незапланированного события. Главное – не избегать социальных контактов, ведь даже один диалог может изменить ход лета.

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Стрелец

Для Стрельцов эти дни могут неожиданно "сыграть" через знакомства онлайн или во время путешествия. Энергия этой бури будет заряжать их эмоционально – и именно в такие моменты они способны открыться глубже. Это время не для флирта, а для чего-то настоящего. Астрологи рекомендуют быть честными в своих намерениях, потому что именно искренность зажжет искру в сердце.

Гороскоп для Стрельцов

Иногда ошибки прошлого мешают строить счастливое настоящее и будущее. Поэтому некоторым знакам придется вернуться туда, откуда все началось.