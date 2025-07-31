Уже завтра, 1 августа, в Украине наступит праздник Маковея. В этот день, говорят, мед приобретает особую силу.

Если освятить этот продукт в церкви, то он будет иметь целебные свойства. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему мед на Маковея обладает целебными свойствами?

Согласно древним приметам, мед на Медовый Спас становится благословенным даром природы, который очищает душу и тело. Люди верили, что ложка освященного продукта способна защитить от болезней, снять усталость, утолить боль и подарить силу на протяжении всего года. Этот мед часто давали детям и больным, а также клали его в праздничную выпечку и хранили в доме как оберег.

Кроме этого, считалось, что кто первым попробует этот освященный продукт на Маковея, тот будет здоровым весь год. А если на Медовый Спас угостить медом бедного или нуждающегося, то счастье и благополучие не оставят дом.

К тому же на Маковея принято делиться этим продуктом с другими людьми.

Почему мед на Медовый Спас имеет целебные свойства / Фото Freepik

Что положить в корзину на Маковея?

В праздничную корзину стоит положить мед, в честь которого и назвали этот Спас. Освященный продукт считается целебным и первым, который можно пробовать после сбора.

В корзину также кладут душистые букеты из полевых трав и цветов, которые в народе называют "маковейчиками". Считалось, что если забыть освятить цветы на Маковея, то возникал высокий риск навлечь неурожай в следующем году. Обычно после освящения эти цветы и травы хранят за иконами, вплетают в веночки или развешивают на дверях как оберег для дома.