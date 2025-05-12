С Международным днем медсестры 2025: самые теплые поздравления в картинках и словах

Ежегодно 12 мая отмечают Международный день медсестры. Этот профессиональный праздник чествует деятельность специалистов, которые заботятся о пациентах и помогают спасать жизни.

По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Международным днем медсестры в картинках, прозе и стихах. Отправьте их всем знакомым и друзьям, которые отмечают этот профессиональный праздник.

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Поздравления с Международным днем медсестры 2025: картинки, проза и стихи

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З Днем медсестри привітати вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі вам побажаю,

Нехай завжди збуваються всі мрії

І ніколи не покидають надії!

***

У медсестри сьогодні свято,

Для неї це найкраща мить.

Роботи в неї так багато,

Нема коли очей їй затулить!

Завжди охайна, в білому халаті,

Спішить на поміч кожному із нас,

І простирадла всім замінить у палаті,

І на сторожі вона кожен час!

І в день чудовий, міжнародний,

Ми хочемо тобі щиро побажати:

Натхнення у такій важкій роботі,

І буде хай всесвітня благодать!

Поздравление с Международным днем медсестры / Коллаж LifeStyle24

***

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На охороні здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

***

Твоя робота надзвичайна і важка,

Ти дбайлива та завжди готова до діла.

Хоча ти медсестра, але в нашій душі

Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.

Поздравления с Международным днем медсестры / Коллаж LifeStyle24

Отметим, ранее мы рассказывали о других профессиональных праздниках мая 2025 года.

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Сегодня я хочу поздравить вас с Международным днем медсестры и выразить искреннюю благодарность за ваш неутомимый труд и бескорыстную помощь людям в нужде. Ваши руки помогают исцелять раны, ваши слова надежду, а ваша забота помогает нам обрести силу и веру в будущее.

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Сегодня, в Международный день медсестры, хочу сказать вам спасибо за то, что вы являетесь нашей опорой, нашими защитниками и нашими друзьями. Я ценю ваш труд и преданность, и всегда буду помнить, как вы стоите рядом в самые сложные моменты.

Поздравление с Международным днем медсестры / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю всех медицинских сестричек! Желаю, чтобы жизнь была к вам так же доброй и благосклонной, как и вы относитесь к своим пациентам. Пусть она окружит вас таким же теплом и заботой, подарит вам столько же внимания и заботы, поможет в сложных ситуациях и сохранит ваше здоровье. Желаю много радостных событий, спокойных трудовых дней и огромной, искренней благодарности от пациентов. С праздником!

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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в таком нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарных пациентов! И, конечно же, повышение на работе, кто же об этом не мечтает?