Почему нельзя чокаться бокалами с мужем
- По народным приметам, цоканье бокалами между партнерами может привлечь ссоры и финансовые трудности.
Молодоженам советовали избегать цоканья на свадьбах, чтобы не столкнуться с изменами.
Женатые пары привыкли делить лучшие мгновения вместе. Именно поэтому романтические ужины с бокалом алкоголя часто становятся частью совместного досуга.
А перед тем, как выпить напиток, супруги традиционно чокаются. Почему нельзя этого делать – рассказывает LifeStyle24.
Интересно Почему нельзя чокаться с парнем за столом
Почему нельзя чокаться бокалами с мужем
Согласно древним поверьям, чокаться бокалами мужчине и женщине, которые находятся в романтических отношениях, категорически не рекомендуется. Считается, что пары рискуют привлечь постоянные ссоры и финансовые трудности в жизни.
К тому же наши предки особенно остерегались этого на свадьбах. Молодоженам советовали воздержаться от традиционного чоканья во время собственного праздника, если те не хотели в будущем столкнуться с изменами и недоразумениями. Более того, это также могло привести к быстрому разводу.
В современном мире все меньше людей верят подобным суевериям. Однако некоторые не хотят испытывать судьбу, поэтому символически поднимает бокал, не собираясь чокаться со второй половинкой.
Можно ли христианам пить вино
Алкоголь является спутником многих праздников, поэтому его употребление нередко вызывает дискуссии среди верующих. С одной стороны, вино упоминается в Библии как часть религиозных обрядов, в частности во время Святого Причастия. Однако с другой – чрезмерное потребление алкоголя считается недопустимым.
По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, если человек имеет проблемы со здоровьем, то ему не следует пить спиртные напитки. Дело в том, что тот, кто чрезмерно употребляет алкоголь, не войдет в Царство Божье. Верующие должны быть умеренными и не позволять грехам господствовать над собой.
При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.com.