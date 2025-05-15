Прощаясь с близкими, люди стремятся отдать им последний долг и приносят цветы как символ скорби. Впрочем, по народным приметам, живые растения категорически запрещено класть в гроб или бросать в могилу.

Наши предки серьезно относились к любым традициям, связанных с чествованием памяти умерших. Почему нельзя бросать живые цветы в могилу – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя бросать живые цветы в могилу

Согласно народным поверьям, живые растения могут стать мостиком между миром живых и мертвых, притягивая к себе болезни и несчастья. Более того, существует высокий риск, что такие цветы передадут все беды человеку, который оставил этот атрибут в гробу. Именно поэтому, вместо живых растений, лучше использовать гербарий, который не способен привлечь негативные вещи в дом.

Кроме этого важно помнить, что растения выделяют биологические вещества, которые ускоряют разложение тканей. Это может вызвать преждевременное посинение кожи покойника и появление неприятного запаха еще во время прощальной церемонии. Однако если вы хотите провести человека с цветами, то их следует класть у ног умершего или рядом с гробом, но не внутрь.

Живые цветы на кладбище / Фото Freepik

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище

Искусственные венки и цветы обычно изготавливают из материалов, которые почти невозможно переработать. В связи с этим, их утилизация превращается в настоящую экологическую катастрофу. Дело в том, что ластик разлагается веками, выделяя вредные вещества в почву и воду. К тому же на кладбищах часто сжигают пластиковые цветы, что приводит к выбросам токсичных веществ в воздух, которые вызывают серьезные заболевания, среди которых рак.

Православная церковь Украины не поддерживает традицию приносить искусственные растения на кладбище. По словам священников, почтить память умершего можно только с помощью молитвы и ухода за могилами.