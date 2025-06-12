В Украине многие люди придерживаются народных примет и суеверий. В частности, тех, что связаны с крестинами.

Одно из таких поверий касается роли крестной матери. Считается, что незамужней девушке нельзя крестить первую девочку. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя незамужней девушке крестить первую девочку

Согласно народным приметам, незамужней девушке категорически нельзя становиться крестной мамой для первой девочки в семье. Дело в том, что в таком случае крестница может перенять судьбу своей духовной матери.

Например, забрать ее женское счастье, красоту или даже стать причиной того, что та останется одинокой. Именно поэтому наши предки хотели, чтобы крестной для первой девочки становилась счастливая в браке женщина.

Впрочем, Православная Церковь Украины относится негативно к подобным суевериям. Так, если девушка совершеннолетняя, крестилась, искренне верит в Бога, ведет христианский образ жизни и готова взять на себя духовную ответственность за ребенка, то вполне может стать крестной мамой. Более того, независимо от того, замужем она или нет.

Почему нельзя незамужней девушке крестить первую девочку / Фото Pinterest

Кто не может быть крестными родителями

Существуют определенные возрастные ограничения для крестных. Так, девушка не может быть духовной матерью до 14 лет, а юноша – духовным отцом до 15 лет. Только с достижением этого возраста человек может взять на себя обязанности духовного наставника для крестника.

В общем крестными не могут быть родные родители ребенка, ведь это строго запрещено церковью. Также не разрешается брать в крестные мужчину и женщину, которые находятся в браке, поскольку между кумовьями не должно быть супружеских отношений.

О том, кого еще нельзя брать в крестные родители – читайте далее в нашем материале.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.