Что нельзя делать на Вербной неделе 2025: важные запреты

7 апреля, сегодня, стартовала Вербная неделя. В течение семи дней людям стоит придерживаться определенных правил и запретов, чтобы не навлечь невзгод.

LifeStyle24 подробнее рассказывает о том, что нельзя делать на Вербной неделе. Наши предки верили, что этот период принесет благополучие в семью, если правильно себя вести.

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Что нельзя делать на Вербной неделе

В народе верили, что в течение всей недели не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и уборкой, поскольку существовал риск привлечь трудности и испытания в жизнь. В то же время следует избегать любых конфликтов и ссор. Ведь негативные эмоции в этот период могут привлечь несчастья. В частности, это также касается сплетен, лжи и обид.

Более того, на Вербной неделе запрещено развлекаться и веселиться. Дело в том, что верующие готовятся к Пасхе, поэтому должны посвятить время молитве и духовному очищению. Кроме этого, христианам не рекомендуется употреблять алкоголь и переедать, чтобы не заболеть в ближайшее время.

Вербная неделя 2025 / Фото Freepik

К тому же женщинам нельзя заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать. Наши предки считали, что тогда появляется риск сократить продолжительность собственной жизни.

Что интересно, по народным поверьям, в Вербную неделю нельзя сеять конопли и овощи, потому что "будет ликоватое, как верба", и свеклу, потому что та "будет горькой".

История Вербного воскресенья

В этом году Вербное воскресенье будут отмечать 13 апреля. В этот день верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда народ встретил Спасителя, бросая Ему под ноги пальмовые ветви. В средиземноморских странах пальмы были символом жизни и победы. Поскольку в Украине эти деревья не растут, их заменили вербовыми ветвями, которые означают победу весны над зимой.

В Вербное воскресенье люди освящают вербовые ветви в храмах, а после службы легонько бьют друг друга веточками, приговаривая: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".