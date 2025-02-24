Сегодня – Национальный день молитвы 2025: что известно о празднике

Сегодня, 24 февраля, в Украине отмечают третью годовщину полномасштабного вторжения России в наше государство. Однако в этом году украинцы впервые празднуют новый праздник – Национальный день молитвы.

Инициативу поддержали народные депутаты, подчеркивая важность духовного единства в сложные для государства времена. Подробнее об этом празднике – рассказывает 24 Канал со ссылкой на постановление № 12412 Верховной Рады Украины.

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Национальный день молитвы 2025: что это за праздник

После начала полномасштабного вторжения Украине пришлось столкнуться с новыми вызовами. Граждане объединились и продемонстрировали единство, что позволило государству выстоять. Молитва считается символом национальной сплоченности и веры в победу страны. Поэтому в Украине решили создать день, когда бы люди собрались вместе ради одной цели и укрепили патриотический дух. Общенациональная молитва будет способствовать сохранению духовного наследия и подъему боевого настроя граждан.

Этот праздник ежегодно будут отмечать 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украинцам стоит сплотиться вместе ради общей молитвы за Вооруженные Силы Украины, украинских пленных, погибших на войне и победу родного государства.

Национальный день молитвы 2025 / Фото Freepik

Традиции Национального дня молитвы в Украине

В день молитвы заседание Верховной Рады будет открываться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый". В то же время в этот праздник люди молятся за Родину, ее военных, волонтеров, единство народа и возрождение страны.

Кроме этого, украинцы устраивают благотворительные акции, во время которых будут собирать средства и помощь для ВСУ, переселенцев и нуждающихся. К тому же волонтеры посещают больницы, реабилитационные центры и дома престарелых, поддерживая их не только материально, но и духовно.