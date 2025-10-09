Остап Вишня – один из самых известных украинских сатириков, чье творчество отмечается острым словом и остроумным юмором. Его рассказы и фельетоны высмеивали бюрократию, абсурдные ситуации и человеческие слабости.

Несмотря на легкость и веселый тон его произведений, за псевдонимом скрывался человек с богатым жизненным путем. Какая настоящая фамилия Остапа Вишни – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какая настоящая фамилия Остапа Вишни?

Остап Вишня – это литературный псевдоним, под которым вошел в историю украинской литературы Павел Михайлович Губенко. Как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии", это родовое имя является типичным для украинцев и указывает на патронимические корни. То есть на отца или предка, которого называли Губа, возможно, через выразительные уста.

В то же время фамилия Губенко имеет суффикс "-енко", поэтому его можно трактовать как "сын или потомок Губы".

В современном мире известно о 3317 носителях такого родового имени в Украине. В основном его владельцы живут в Киевской области. Более того, фамилия Губенко упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Настоящая фамилия Остапа Вишни – Губенко / Фото Украинского института национальной памяти

