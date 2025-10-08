Писатель посвятил свою жизнь служению украинской культуре и языку, оставив весомый след в литературе XIX века. О настоящей фамилии Панаса Мирного – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Настоящая фамилия Панаса Мирного – Рудченко. Она имеет суффикс "-енко", который в древности часто использовали для формирования родовых имен патронимического типа. То есть таких, возникших от имени отца первого носителя, как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

В то же время корень "руд-" в славянских языках связан со словами "руда" или "рудый", которые указывали на цвет волос, кожи или пигментации. Именно поэтому фамилия Рудченко могла принадлежать тем, кто был потомком людей с рыжими волосами.

В современном мире известно о 1884 владельцах такого родового имени в Украине. Подавляющее большинство людей с фамилией Рудченко живет в Киевской и Полтавской областях.

