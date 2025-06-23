Купальская ночь 2025: что можно делать, а чего – категорически не стоит

Ночь на Ивана Купала считается особенно мистической и магической. В этом году она приходится на 23-24 июня, по новому стилю.

В ночь на Ивана Купала можно сделать немало интересных вещей. Каждый из обрядов связан с древними традициями и поверьями, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Самые красивые поздравления с праздником Ивана Купала 2025: яркие открытки для родных и друзей

Что стоит сделать в ночь на Ивана Купала 2025

Пройтись босиком по росе . В ночь на Ивана Купала следует выйти на улицу и стать на траву. Считается, что купальская роса имеет целебную силу, поэтому может исцелить болезни и очистить тело.

. В ночь на Ивана Купала следует выйти на улицу и стать на траву. Считается, что купальская роса имеет целебную силу, поэтому может исцелить болезни и очистить тело. Попросить помощи у духов стихий . По народным поверьям, именно этой ночью духи воды, земли и огня могут услышать человека. К ним стоит обратиться за поддержкой или советом относительно будущего.

. По народным поверьям, именно этой ночью духи воды, земли и огня могут услышать человека. К ним стоит обратиться за поддержкой или советом относительно будущего. Насобирать целебных трав . Собранные в Купальскую ночь растения считаются особенно сильными. Они могут стать мощным оберегом или природным лекарством для семьи.

. Собранные в Купальскую ночь растения считаются особенно сильными. Они могут стать мощным оберегом или природным лекарством для семьи. Собраться у костра вместе с родными и друзьями.

вместе с родными и друзьями. Прыгать через костер . В древности наши предки верили, что такие прыжки приносят здоровье и отгоняют злые силы. К тому же можно проверить свою любовь на прочность с помощью этого обряда. Если взяться за руки с партнером и перепрыгнуть вместе через костер, то ваши отношения будут долговечными.

. В древности наши предки верили, что такие прыжки приносят здоровье и отгоняют злые силы. К тому же можно проверить свою любовь на прочность с помощью этого обряда. Если взяться за руки с партнером и перепрыгнуть вместе через костер, то ваши отношения будут долговечными. Пустить венок на воду. Девушки традиционно их плетут и потом пускают на реку, гадая на суженого. По движению венка на воде можно также узнать свою судьбу.

Девушки традиционно их плетут и потом пускают на реку, гадая на суженого. По движению венка на воде можно также узнать свою судьбу. Поворожить на травах. Для этого стоит собрать букет из полевых цветов и положить его под подушку. Если утром окажется, что на кровати лежит не менее 12 различных трав, то вскоре состоится ваша свадьба.

Что делать в ночь на Ивана Купала / Фото Freepik

Что нельзя делать в Купальскую ночь 2025 года