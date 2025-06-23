23 июня, 17:00
Купальская ночь 2025: что можно делать, а чего – категорически не стоит
Основні тези
- На Ивана Купала рекомендуется ходить босиком по росе, собирать целебные травы, прыгать через костер и пускать венки на воду.
- Нельзя брать или занимать деньги, думать о плохом, обижать животных, купаться в водоемах, спать, поднимать деньги с пола, заниматься физической работой и рукоделием.
Ночь на Ивана Купала считается особенно мистической и магической. В этом году она приходится на 23-24 июня, по новому стилю.
В ночь на Ивана Купала можно сделать немало интересных вещей. Каждый из обрядов связан с древними традициями и поверьями, пишет LifeStyle24.
Не пропустите Самые красивые поздравления с праздником Ивана Купала 2025: яркие открытки для родных и друзей
Что стоит сделать в ночь на Ивана Купала 2025
- Пройтись босиком по росе. В ночь на Ивана Купала следует выйти на улицу и стать на траву. Считается, что купальская роса имеет целебную силу, поэтому может исцелить болезни и очистить тело.
- Попросить помощи у духов стихий. По народным поверьям, именно этой ночью духи воды, земли и огня могут услышать человека. К ним стоит обратиться за поддержкой или советом относительно будущего.
- Насобирать целебных трав. Собранные в Купальскую ночь растения считаются особенно сильными. Они могут стать мощным оберегом или природным лекарством для семьи.
- Собраться у костра вместе с родными и друзьями.
- Прыгать через костер. В древности наши предки верили, что такие прыжки приносят здоровье и отгоняют злые силы. К тому же можно проверить свою любовь на прочность с помощью этого обряда. Если взяться за руки с партнером и перепрыгнуть вместе через костер, то ваши отношения будут долговечными.
- Пустить венок на воду. Девушки традиционно их плетут и потом пускают на реку, гадая на суженого. По движению венка на воде можно также узнать свою судьбу.
- Поворожить на травах. Для этого стоит собрать букет из полевых цветов и положить его под подушку. Если утром окажется, что на кровати лежит не менее 12 различных трав, то вскоре состоится ваша свадьба.
Что нельзя делать в Купальскую ночь 2025 года
- Нельзя брать или занимать деньги в долг.
- Не следует думать о плохом и желать другим зла.
- Не рекомендуется обижать животных.
- Не стоит купаться в водоемах на Ивана Купала.
- Нельзя спать в ночь на Ивана Купала.
- Не следует поднимать деньги с пола.
- Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.
- Нельзя много работать.
- Не стоит парням и беременным женщинам подходить к водоемам.
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.