Важно знать всем верующим: когда нельзя работать перед Пасхой
- Верующим запрещается работать в Страстную пятницу и Великую субботу перед Пасхой.
- Перед Пасхой нельзя нарушать Великий пост, устраивать громкие празднования и заниматься тяжелой физической работой.
Уже скоро наступит Страстная неделя. Она традиционно предшествует Пасхе, к которой верующие продолжают активно готовиться.
Так, христиане в течение семи недель придерживаются Великого поста, потому что стремятся духовно и телесно очиститься перед великим праздником. Однако существуют определенные дни, когда верующим следует посвятить особое внимание молитвам и размышлениям, а не работе. Когда нельзя работать перед Пасхой – рассказывает LifeStyle24.
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Когда нельзя работать перед Пасхой
Верующим следует отказаться от любого физического труда и домашних дел в самый скорбный день – Страстную пятницу. Именно тогда христиане вспоминают, как Иисуса Христа распяли на кресте, на горе Голгофе. Многие люди отказываются от еды до вечерней службы в церкви, на которой выносят плащаницу – полотно с изображением Господа. Страстную пятницу стоит провести за молитвами и духовными размышлениями, а не за развлечениями и весельем.
Также христианам нельзя работать в Великую субботу. Этот день напоминает о погребении Иисуса Христа. Традиционно накануне Воскресения Христова люди завершают приготовление праздничной корзины, в которой лежат куличи, писанки и пасхальные яйца. В Великую субботу в некоторых церквях начинают освящать пасхальные блюда.
Что еще нельзя делать перед Пасхой
- Не стоит нарушать Великий пост, в частности есть мясные и молочные продукты.
- Не рекомендуется устраивать громкие празднования, развлекаться и веселиться.
- Нельзя конфликтовать, сквернословить, сплетничать и обижать.
- Не следует заниматься тяжелой физической работой.
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