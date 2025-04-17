Совсем скоро Пасха 2025: 5 лучших TikTok-вариантов, как легко раскрасить писанки

Уже через несколько дней верующие соберутся за праздничным столом, чтобы отмечать один из важнейших христианских праздников Воскресение Христово. В Чистый четверг принято красить яйца и выпекать куличи.

Так, с приближением праздника все больше людей ищут различные способы, как интересно и красиво раскрасить писанки. LifeStyle24 собрал подборку красивых вариантов с TikTok, которыми вы можете воспользоваться при подготовке к Пасхе.

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Как красиво раскрасить пасхальные яйца

Разноцветные писанки

Для этого следует подготовить белые яйца и стереть с них любые надписи. Чтобы получить желтый цвет пасхальных яиц, хозяйки должны добавить куркуму в кастрюлю. После этого положить туда яйца и варить их в течение 7-10 минут. В то же время, чтобы получить фиолетовый цвет, то вместо куркумы, следует положить синюю нарезанную капусту. В этой воде следует оставить яйца на ночь или на 5-6 часов. Далее выкладывайте яйца на бумажное полотенце и смажьте их маслом по желанию.

Писанки из чая каркаде

В кастрюле вскипятите пол-литра воды, после чего добавьте туда каркаде и яйца. Варите это все в течение 10-15 минут. После того как вы увидите красно-фиолетовый цвет, добавьте уксус, чтобы оттенок лучше закрепился на яичной скорлупе. Затем оставьте яйца в чае минимум на 2-3 часа. Чем дольше они будут стоять в настое, тем глубже будет их оттенок. Далее выньте яйца и высушите их с помощью бумажного полотенца.

Декорирование писанок с помощью фломастеров

Сначала стоит раскрасить бумажные полотенца разноцветными фломастерами. Затем плотно заверните яйцо в окрашенную кухонную бумагу. Далее погрузите будущую писанку на короткое время в миску с водой и выньте. После этого оставьте яйца на тарелке примерно на 10-15 минут и разверните салфетки.

#eierfärben #easter #easteregg #osterdeko #diyproject ♬ Worth It. (Sped Up) - RAYE @lindasophia____ Ostereier färben - Batik Look ?? Diese Eierfärbetechnik geht super easy und sieht einfach richtig cool aus. Ihr braucht dafür: * Hart gekochte Eier (kalt) * Eierfarben (Alternativ gehen auch Lebensmittelstifte oder unbedenkliche Filzstifte) * Küchenpapier * Behälter mit Wasser * Teller/Schale zum trocknen Das Küchenpapier mit den Farben nach Lust und Laune bemalen/bestreichen. (Tipp: Schneidet nur ein kleines Loch in die Eierfarbenpipetten, damit ihr gut dosieren könnt.) Dann das Ei stramm in das bemalte Küchenpapier einwickeln. Das eingepackte Ei kurz in eine Schale mit Wasser eintauchen, herausnehmen und je nach gewünschter Farbintensität 2-5 Minuten (wenn ihr Filzstifte nehmt 10-15 Minuten) auf einem Teller einwirken lassen. Auspacken, fertig! Klappt natürlich auch mit ausgeblasenen Eiern. Ihr könnt ein bemaltes Küchenpapier auch ein zweites Mal verwenden. Beim zweiten Mal wird das Ergebnis dann etwas heller (pastelliger), was ich persönlich auch sehr mag! Ostern kann kommen! Probiers unbedingt aus! Folgt mir gerne auch bei Instagram (link in der Bio) dort habe ich Euch auch die Eierfarben abgespeichert. #ostern

Драконьи писанки

В холодную подсоленную воду следует положить яйца и добавить туда куркуму и каркаде. Далее следует все вскипятить и варить около 10 минут, периодически помешивая. Когда яйца приготовятся, выключите огонь и оставьте их до полного охлаждения в этой воде. После этого выньте писанки и смажьте маслом для блеска.

#крашанки #великодніяйця #паска ♬ оригінальний звук - Victoria_Didus @victoria_didus Драконячі яйця до Великодня? Потрібно: Білі помиті яйця 1 ст л куркуми 2 ст л каркаде (якщо в пакетиках то 5-6 шт) Сіль 0.5 ч л В холодну підсолену воду кладемо яйця, додаємо куркуму та каркаде. Доводимо до кипіння і варимо близько 10 хв періодично помішуючи. Коли яйця приготуються, вимикаємо вогонь і залишаємо прохолонути в цій же воді. Виймаємо, просушуємо, та змащуємо олією для блиску. Пишіть в коментарях як вам ідея, та чи будете готувати цього року #великдень

Блестящие писанки

В кастрюлю добавьте сладкое белое вино, сахар и яйца. После этого положите туда пищевой краситель любого цвета и варите все в течение 10 минут. Оставьте яйца в вине на 12-14 часов, а затем выньте их и дайте им высохнуть.