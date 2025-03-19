Надо ли переводить часы на летнее время в Украине в 2025 году
- Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201 об отмене перехода с зимнего на летнее время, но Президент Украины Владимир Зеленский не планирует его подписывать.
- Украинцы перейдут на летнее время 30 марта 2025 года в 03:00 утра по киевскому времени, переводя стрелки часов вперед.
В последние годы украинцы активно обсуждали уместность постоянных переводов часов. Дело в том, что граждане чувствовали дискомфорт и ухудшение самочувствия от подобных изменений во времени.
В связи с этим, в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201. Этот документ предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Надо ли переводить часы на летнее время в Украине – рассказывает LifeStyle24.
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Надо ли переводить часы на летнее время в 2025 году
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что отмена перехода с зимнего на летнее время будет способствовать защите здоровья населения. Однако Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать этот документ. Поэтому, если глава страны не сделает этого до конца марта, то перевод часов отменять не будут.
Так, украинцы перейдут на летнее время 30 марта в 03:00 утра по киевскому времени. Стрелки часов надо будет перевести вперед. Это означает, что теперь украинцы будут спать на час меньше, чем обычно. Однако стоит заметить, что увеличится продолжительность светового дня. Так, в западных регионах Украины будет темнеть позже, а на востоке страны будет рассветать в четыре часа утра.
Когда зародилась традиция перевода часов
Во времена Первой мировой войны Германия и Австро-Венгрия официально внедрили летнее время. А уже в 1918 году конгресс США установил разделение на часовые пояса и летнее время на период войны с целью экономии топлива для генерации электрического тока.
Впрочем, в Украине впервые перевели часы в 1981 году еще во времена Советского Союза. Главная цель – сэкономить энергию и увеличить световой день.