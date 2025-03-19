Надо ли переводить часы на летнее время в Украине в 2025 году

В последние годы украинцы активно обсуждали уместность постоянных переводов часов. Дело в том, что граждане чувствовали дискомфорт и ухудшение самочувствия от подобных изменений во времени.

В связи с этим, в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201. Этот документ предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Надо ли переводить часы на летнее время в Украине – рассказывает LifeStyle24.

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Надо ли переводить часы на летнее время в 2025 году

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что отмена перехода с зимнего на летнее время будет способствовать защите здоровья населения. Однако Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать этот документ. Поэтому, если глава страны не сделает этого до конца марта, то перевод часов отменять не будут.

Так, украинцы перейдут на летнее время 30 марта в 03:00 утра по киевскому времени. Стрелки часов надо будет перевести вперед. Это означает, что теперь украинцы будут спать на час меньше, чем обычно. Однако стоит заметить, что увеличится продолжительность светового дня. Так, в западных регионах Украины будет темнеть позже, а на востоке страны будет рассветать в четыре часа утра.

Переход на летнее время 2025 / Фото Freepik

Когда зародилась традиция перевода часов

Во времена Первой мировой войны Германия и Австро-Венгрия официально внедрили летнее время. А уже в 1918 году конгресс США установил разделение на часовые пояса и летнее время на период войны с целью экономии топлива для генерации электрического тока.

Впрочем, в Украине впервые перевели часы в 1981 году еще во времена Советского Союза. Главная цель – сэкономить энергию и увеличить световой день.