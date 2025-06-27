Можно ли праздновать свадьбу или крестины на праздник Петра и Павла 2025

Ежегодно 29 июня украинцы чествуют святых апостолов Петра и Павла. Это большой церковный праздник, имеющий особое значение в народном календаре.

В древности наши предки верили, что существует определенный перечень вещей, которые не стоит делать в праздник Петра и Павла. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Можно ли праздновать свадьбу и крестины на Петра и Павла

В народе считали, что справлять свадьбу на праздник Петра и Павла категорически нельзя. Мол, брак, заключенный в этот день, будет несчастливым, а супруги часто будут ссориться или долго не будут жить вместе. Дело в том, что накануне завершался Петров пост, а на праздник принято вспоминать страдания и смерть апостолов. Именно поэтому громкие забавы и веселые обряды считались неуместными.

В то же время не рекомендуется крестить детей в этот день. Считается, что тогда ребенок будет иметь тяжелую судьбу.

Однако в современном мире каждый самостоятельно должен решить, придерживаться ли суеверий, или нет. Законодательство Украины не запрещает регистрировать брак и крестить детей в этот праздник, поэтому окончательное решение остается за парой.

Праздник Петра и Павла / Фото "Острожский замок"

Какие традиции Дня святых Петра и Павла

Традиционно в этот день посещают Божью службу в храме, ставят свечи за здоровье родных и молятся святым о помощи в учебе, хорошем урожае и защите от болезней.

Кроме этого, хозяйки на праздник Петра и Павла обычно пекут мандрики – лепешки, которые готовятся из муки, сыра и яиц. В народе верят, что именно это блюдо апостолы ели, когда долго и далеко путешествовали.