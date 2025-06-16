Петров пост закончится 28 июня. Некоторые влюбленные планируют пожениться летом, поэтому уже выбирают для себя даты празднования. Однако в народе верят, что не следует этого делать во время поста. Можно ли жениться в этот период – рассказывает LifeStyle24.

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Можно ли жениться в Петров пост

Во время Петрова поста христиане должны сосредоточиться на добрых делах, искренней помощи ближним и духовном очищении. Верующим следует избегать ссор, споров, зависти и негативных мыслей. В то же время в течение этих 13 дней нельзя развлекаться, веселиться и устраивать громкие празднования, в частности свадьбы. Дело в том, что пост – это время молитвы и воздержания. Каждый его день следует посвящать искреннему общению с Господом, а в воскресенье – посещать литургию.

Впрочем, в современном обществе немало людей самостоятельно решает, стоит ли праздновать свадьбу во время поста, или нет. Некоторые пары, даже решив жениться в этот период, могут подготовить постное угощение для гостей, которые придерживаются пищевых ограничений. Важно добавить, что законодательство Украины не запрещает регистрировать брак во время поста, поэтому окончательное решение остается за самими влюбленными.

Можно ли жениться в пост / Фото Freepik

Можно ли венчаться в Петров пост

Период Петрова поста считается неблагоприятным для венчания. Дело в том, что именно в это время действуют определенные пищевые ограничения и запреты на громкие празднования.

К тому же священники не проводят обряд венчания в большие религиозные праздники, дни поста, Светлую седмицу после Пасхи и на масленичной неделе. Также в церкви обычно сообщают о запрещенных и разрешенных днях для венчания по новоюлианскому календарю.