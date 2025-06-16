Петрів піст закінчиться 28 червня. Деякі закохані планують одружитися влітку, тому вже обирають для себе дати святкування. Однак у народі вірять, що не слід цього робити під час посту. Чи можна одружуватися в цей період – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна одружуватися у Петрів піст

Під час Петрового посту християни мають зосередитися на добрих справах, щирій допомозі ближнім та духовному очищенні. Вірянам варто уникати сварок, суперечок, заздрощів і негативних думок. Водночас протягом цих 13 днів не можна розважатися, веселитися та влаштовувати гучні святкування, зокрема весілля. Річ у тім, що піст – це час молитви та стриманості. Кожен його день слід присвячувати щирому спілкуванню з Господом, а в неділю – відвідувати літургію.

Втім, у сучасному суспільстві чимало людей самостійно вирішує, чи варто святкувати весілля під час посту, чи ні. Деякі пари, навіть вирішивши одружитися в цей період, можуть підготувати пісне частування для гостей, які дотримуються харчових обмежень. Важливо додати, що законодавство України не забороняє реєструвати шлюб під час посту, тож остаточне рішення залишається за самими закоханими.

Чи можна одружуватися в піст / Фото Freepik

Чи можна вінчатися у Петрів піст

Період Петрового посту вважається несприятливим для вінчання. Річ у тім, що саме в цей час діють певні харчові обмеження та заборони на гучні святкування.

До того ж священники не проводять обряд вінчання у великі релігійні свята, дні посту, Світлу седмицю після Великодня та на масляному тижні. Також у церкві зазвичай повідомляють про заборонені та дозволені дні для вінчання за новоюліанським календарем.