У давнину наші предки вірили, що існує певний перелік речей, які не варто робити у свято Петра й Павла. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна святкувати весілля та хрестини на Петра й Павла

У народі вважали, що справляти весілля на свято Петра й Павла категорично не можна. Мовляв, шлюб, укладений у цей день, буде нещасливим, а подружжя часто сваритиметься або довго не житиме разом. Річ у тім, що напередодні завершувався Петрів піст, а на свято заведено згадувати страждання і смерть апостолів. Саме тому гучні забави та веселі обряди вважалися недоречними.

Водночас не рекомендується хрестити дітей у цей день. Вважається, що тоді дитина матиме важку долю.

Однак у сучасному світі кожен самостійно має вирішити, чи дотримуватися забобонів, чи ні. Законодавство України не забороняє реєструвати шлюб та хрестити дітей у це свято, тому остаточне рішення залишається за парою.

Свято Петра і Павла / Фото "Острозький замок"

Які традиції Дня святих Петра й Павла

Традиційно у цей день відвідують Божу службу у храмі, ставлять свічки за здоров'я рідних та моляться святим про допомогу в навчанні, гарний врожай і захист від хвороб.

Крім цього, господині на свято Петра і Павла зазвичай печуть мандрики – коржики, які готуються з борошна, сиру та яєць. У народі вірять, що саме цю страву апостоли їли, коли довго та далеко подорожували.