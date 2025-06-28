Скоро наступит День апостолов Петра и Павла 2025: что обязательно стоит сделать в этот праздник

Уже завтра, 29 июня, в Украине будут праздновать День апостолов Петра и Павла. В этот праздник существует немало традиций, которых придерживались наши предки.

О том, что стоит сделать в День святых апостолов Петра и Павла – пишет LifeStyle24.

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Что обязательно стоит сделать в День Петра и Павла

В этот день верующие традиционно должны отправиться в церковь и посетить литургию. Христиане могут помолиться у иконы апостолов Петра и Павла и попросить у них здоровья и успеха в новых начинаниях. Наши предки верили, что именно в этот день святые особенно благосклонны к тем, кто стоит перед трудным выбором, поэтому помогают идти только в правильном направлении.

Кроме этого, принято устраивать семейные прогулки на природе и пробовать праздничные блюда из рыбы. Ведь святой апостол Петр был рыбаком. К тому же считается, что в этот день он способствует хорошему улову, поэтому верующим следует пойти на рыбалку.

В то же время христианам стоит заняться приготовлением мандриков – сладких лепешек из песочного теста с творожно-маковой начинкой. По легенде, именно это лакомство апостолы Петр и Павел брали с собой в путешествия.

Апостолы Петр и Павел / Фото Pinterest

Что нельзя делать в День Петра и Павла