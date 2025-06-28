Про те, що варто зробити у День святих апостолів Петра й Павла – пише LifeStyle24.

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Що обов'язково варто зробити в День Петра і Павла

У цей день віряни традиційно мають вирушити в церкву та відвідати літургію. Християни можуть помолитися біля ікони апостолів Петра й Павла та попросити в них здоров'я та успіху в нових починаннях. Наші пращури вірили, що саме цього дня святі особливо прихильні до тих, хто стоїть перед важким вибором, тому допомагають йти лише у правильному напрямку.

Крім цього, заведено влаштовувати родинні прогулянки на природі та куштувати святкові страви з риби. Адже святий апостол Петро був рибалкою. До того ж вважається, що в цей день він сприяє гарному улову, тож вірянам слід піти на риболовлю.

Водночас християнам варто зайнятися приготуванням мандриків – солодких коржиків із пісочного тіста з сирно-маковою начинкою. За легендою, саме ці ласощі апостоли Петро й Павло брали із собою в подорожі.

Апостоли Петро й Павло / Фото Pinterest

Що не можна робити у День Петра й Павла