Об этом надо знать: почему нельзя ложиться спать в пасхальную ночь

Пасха считается одним из важнейших христианских праздников. В этот день верующие отмечают Воскресение Иисуса Христа и придерживаются определенных правил поведения.

Так, в народе верят, что нельзя ложиться спать в пасхальную ночь. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя спать в пасхальную ночь

В Пасхальную ночь во всех храмах проводят богослужения. Праздничная литургия по случаю Воскресения Христова начинается в полночь и продолжается до утра. Именно поэтому, если христианин хорошо себя чувствует и не болеет, то ему следует провести всю ночь в храме и молиться там. Верующим нужно провести этот момент не во сне, а встретить Пасху с молитвой и благодарностью.

Однако важно отметить, что в связи с комендантским часом в Украине многие храмы перенесли богослужения на пасхальное утро. Поэтому, украинцам все равно не стоит ложиться спать, а вместо этого надо молиться ночью и утром отправиться на праздничную службу.

Сон в пасхальную ночь / Фото Freepik

Почему наши предки не спали в пасхальную ночь

В древности считалось, что в пасхальную ночь душа человека должна быть настороже. Если же предку хотелось спать, то ему нельзя было расстилать кровать, а вместо этого только сесть где-то в комнате, чтобы не навлечь плохих снов. Наши предки верили, что нечистая сила может проникнуть в сновидения, если спать глубоко и беззащитно.

Кроме этого, эта ночь была опасной, ведь тогда злые духи выходили на улицу и могли сильно навредить. Мол, все колдуны и ведьмы собираются возле церковных дворов, пытаясь спастись от очищения. Чтобы уберечь свои жилища от нечистой силы, наши предки зажигали Пасхальный огонь. Так, пламя отпугивало беду и привлекало счастье.