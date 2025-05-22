Праздник уже совсем скоро: искренние поздравления с последним звонком в прозе и стихах
- Статья предлагает подборку поздравлений по случаю последнего звонка в прозе, стихах и картинках, которые можно отправить школьникам, друзьям и знакомым.
- Интересные пожелания помогут выразить искренние эмоции и пожелать хорошего отдыха во время летних каникул.
В этом году последний звонок традиционно приходится на пятницу, поэтому он прозвенит 23 мая. Школьники с нетерпением ждут конца учебного года и начала летних каникул.
По случаю праздника LifeStyle24 подготовила красивые поздравления с последним звонком в прозе, стихах и картинках. Присылайте светлые пожелания своим друзьям, знакомым, детям и одноклассникам, которые будут отдыхать летом.
Смотрите также Самые красивые поздравления с праздником последнего звонка 2025: яркие картинки для учеников
Последний звонок 2025: поздравления в прозе, картинках и стихах
Вот и пришел к нам последний звонок! Радостно и весело шумит школьная детвора. Желаю всем ученикам потрясающих летних каникул. Выпускникам отличного старта на жизненном пути. А учителям – гордости и восторга от успехов своих учеников! Счастья вам и прекрасного отдыха!
***
Искренне поздравляю вас с праздником последнего звонка! Для многих школьников он сообщает о замечательном отдыхе на каникулах, полон ярких впечатлений. Поэтому желаю вам хорошо отдохнуть, набраться духовных и физических сил перед началом нового этапа обучения.
***
Дорогие дети, поздравляю вас с окончанием этого учебного года, с последним звонком. Пусть ваши школьные будни сменят яркие солнечные дни лета, пусть вам будет не до скуки и усталости, пусть каждый день вам дарит что-то интересное, увлекательное и замечательное. Желаю вам, а заодно и всем нам, набраться новых сил, терпения и вдохновения на следующий учебный год, чтобы превратить его в светлый легкий путь к успеху.
***
Поздравляю тебя, учебный год смело можно считать завершенным. Последний звонок – это начало новых приключений и веселого отдыха. Поэтому желаю тебе не потерять своего энтузиазма, не упустить ни одной возможности, не скучать ни одного дня. В общем, крутых тебе каникул и драйвового настроения.
***
Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
***
Нехай міцніють ваші крила,
Та долі хай будуть щасливі!
Хай негаразди вас оминають,
А друзі й рідні поважають.
Будьте здорові, щасливі
І до навчання кмітливі!
***
Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!