Для школьников: теплые поздравления с последним звонком в прозе и стихах
- Статья предлагает всевозможные поздравления по случаю последнего звонка для украинских школьников.
- Этот материал пригодится тем, кто ищет теплые и трогательные слова, чтобы выразить свои пожелания друзьям, одноклассникам или детям в завершение учебного года.
Сегодня, 23 мая, прозвучит последний звонок для украинских школьников. В этот день ученики прощаются со своим родным учебным заведением на целое лето и готовятся к отдыху.
По случаю праздника LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с последним звонком в прозе, стихах и картинках. Отправьте их своим друзьям, знакомым, одноклассникам или детям, которые успешно завершили этот учебный год.
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Поздравления с последним звонком 2025: картинки, проза и стихи
Сегодня последний учебный день – прозвучал Последний звонок. Я поздравляю тебя и желаю этим летом не чувствовать себя одиноким. Пусть с тобой всегда будут друзья, каждый летний день будет похож на праздник, а настроение хорошее сохранится на весь год.
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Тепло, свет, красиво, цветут цветы, поют так звонко птицы – это вам не снится! Это последний день весны, последний звонок, самый настоящий рай! Я спешу тебя поздравить и пожелать провести это лето так, чтобы все поднимало тебе настроение.
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Последний звонок – очень важный и поворотный жизненный момент! В этот день счастье и грусть смешиваются, переполняя сердце одновременно тоской по детству и радостью новых открытий! Хочется пожелать честных людей, моря возможностей, удачи и светлого будущего!
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В день последнего звонка, поздравляю вас дорогие ученики с успешным окончанием учебного года. Желаю вам провести лето с пользой и хорошим настроением, набраться сил и терпения для дальнейших познаний и продвижений. Веселых летних будней, здорового отдыха, ярких эмоций и незабываемых впечатлений.
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Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці урочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – вмить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Любов, тривога є в очах
Дитина школу покидає.
Якась непевність, навіть страх,
Що далі там її чекає?
У школі ж просто так було:
Там друзі, вчителі, уроки,
Порядок, сонце і тепло.
І от у невідомість кроки.
Та буде дуже добре все,
Тому не рвіть даремно жили.
Як доля трохи й потрясе –
Ви ж всі дітей добру вчили.
***
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний наш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним –
У вирій життя школа вас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
З щирого серця добра вам бажаємо.
***
Шкільні дні вже промайнули,
І дзвенить твій останній дзвінок,
І доля стежку знову повернула,
Починається життя урок!
Ти вперед з позитивним настроєм
І з мріями в серці йди,
І нехай смуток тебе не турбує,
Щастя буде завжди попереду!