Искренние поздравления с последним звонком 2025: красивые слова в стихах, прозе и картинках

30 мая большинство украинских школьников отмечает праздник последнего звонка. Важно посвятить свое время детям и поздравить их с таким важным днем.

По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с последним звонком в прозе, картинках и стихах, которые вы можете отправить своим друзьям или знакомым, обучающимся в школе и получающим образование. Сохраните себе эти поздравления заранее и не забудьте поднять настроение школьникам.

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Поздравления с последним звонком 2025: картинки, проза и стихи

С праздником последнего звонка! Впереди – столько всего нового. Не бегай за идеальным, просто будь внимательным к себе. И не забывай – самые классные вещи часто приходят тогда, когда ничего не планируешь.

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С последним звонком! Ты уже прошел целый этап – и это реально круто. Впереди – свободное плавание. И пусть каждая твоя следующая остановка будет интереснее предыдущей.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С последним звонком! Желаю не потерять себя во взрослом мире, держать курс на мечты, верить в себя и не забывать, что самое важное – быть счастливым!

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Искренне поздравляю вас с праздником последнего звонка! Для многих школьников он сообщает о замечательном отдыхе на каникулах, полон ярких впечатлений. Поэтому желаю вам хорошо отдохнуть, набраться духовных и физических сил перед началом нового этапа обучения.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озоветься.

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Шкільні дні вже промайнули,

І дзвенить твій останній дзвінок,

І доля стежку знову повернула,

Починається життя урок!

Ти вперед з позитивним настроєм

І з мріями в серці йди,

І нехай смуток тебе не турбує,

Щастя буде завжди попереду!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці урочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – вмить

Понесе всіх життя, закружляє.

З роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.