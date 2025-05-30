Искренние поздравления с последним звонком 2025: красивые слова в стихах, прозе и картинках
- 30 мая большинство украинских школьников отмечают праздник последнего звонка.
- LifeStyle24 подготовил варианты поздравлений, которые можно отправить друзьям или знакомым.
30 мая большинство украинских школьников отмечает праздник последнего звонка. Важно посвятить свое время детям и поздравить их с таким важным днем.
По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с последним звонком в прозе, картинках и стихах, которые вы можете отправить своим друзьям или знакомым, обучающимся в школе и получающим образование. Сохраните себе эти поздравления заранее и не забудьте поднять настроение школьникам.
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Поздравления с последним звонком 2025: картинки, проза и стихи
С праздником последнего звонка! Впереди – столько всего нового. Не бегай за идеальным, просто будь внимательным к себе. И не забывай – самые классные вещи часто приходят тогда, когда ничего не планируешь.
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С последним звонком! Ты уже прошел целый этап – и это реально круто. Впереди – свободное плавание. И пусть каждая твоя следующая остановка будет интереснее предыдущей.
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С последним звонком! Желаю не потерять себя во взрослом мире, держать курс на мечты, верить в себя и не забывать, что самое важное – быть счастливым!
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Искренне поздравляю вас с праздником последнего звонка! Для многих школьников он сообщает о замечательном отдыхе на каникулах, полон ярких впечатлений. Поэтому желаю вам хорошо отдохнуть, набраться духовных и физических сил перед началом нового этапа обучения.
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Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай озоветься.
***
Шкільні дні вже промайнули,
І дзвенить твій останній дзвінок,
І доля стежку знову повернула,
Починається життя урок!
Ти вперед з позитивним настроєм
І з мріями в серці йди,
І нехай смуток тебе не турбує,
Щастя буде завжди попереду!
***
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці урочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – вмить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.