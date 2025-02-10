Самые искренние поздравления с Днем ангела Валентины 2025: теплые слова в прозе и стихах
Сегодня, 10 февраля, верующие отмечают День ангела Валентины. Это имя имеет латинское происхождение.
Валентина – означает "здоровая" или "сильная", рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут. Обладательницы этого имени – доброжелательные женщины, которые никогда не отчаиваются.
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Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Валентины в прозе, картинках и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которые празднуют сегодня именины.
Поздравления с Днем ангела Валентины 2025: проза, картинки и стихи
С Днем ангела, Валентино! Хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Валентина, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!
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Хай Валентину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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Сьогодні, дорога Валентино,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Поздравляю тебя от всей души с Днем ангела Валентины. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.
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З Днем ангела Валентину вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
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Валентина, в этот особенный день, День твоего ангела, хочу пожелать тебе крепкого здоровья, безграничной энергии, огромного счастья и неиссякаемого вдохновения. Пусть твой ангел всегда будет твоим надежным защитником.