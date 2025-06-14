Со Всемирным днем донора 2025: теплые поздравления в картинках и словах

14 июня отмечают Всемирный день донора крови. Его ежегодно празднуют с 2005 года по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер, австрийский врач и Нобелевский лауреат. Он получил премию за открытие групп крови человека. В мирное время для Украины донорство спасало десятки жизней ежедневно, а в военное – стало вопросом выживания для сотни тысяч украинцев. На фронте и в прифронтовых больницах постоянно нужна кровь для раненых военных и гражданских.

Часто именно донорская кровь дает шанс на спасение после ранения. Именно поэтому донорство – один из самых простых, но самых действенных методов помощи. Одна донация может спасти до трех человеческих жизней. А регулярное донорство создает запас крови, который так необходим в чрезвычайных ситуациях.

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По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления со Всемирным днем донора, которые вы можете отправить своим родным и друзьям.

Поздравления со Всемирным днем донора 2025: картинки и проза

Со Всемирным днем донора! Спасибо вам за добро, милосердие и отзывчивость! В ваших руках жизни людей и вы спасаете их, поделившись частичкой своей крови. Пусть ваше собственное здоровье всегда будет на высоте. Пусть ваш неоценимый подвиг будет вознагражден долгими годами жизни, бесконечным счастьем и благополучием!

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Дорогие доноры, в этот особенный день хочется выразить вам самую искреннюю благодарность за ваши героические поступки. Вы дарите людям второй шанс на жизнь, вы настоящие ангелы-хранители. С праздником вас!

Поздравление со Всемирным днем крови 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Со Всемирным днем донора! Ваша щедрость и готовность помочь – это свидетельство величия человеческого духа. Пусть ваше доброе сердце всегда наполняется любовью, радостью и здоровьем!

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Поздравляю со Всемирным днем донора! Твоя щедрость и готовность помочь делают мир лучше. Ты настоящий герой, который дарит надежду и шанс на новую жизнь. Спасибо тебе за твою преданность и доброту!

Поздравление со Всемирным днем крови 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С праздником, наши дорогие доноры! Сегодня, во Всемирный день донора, мы хотим выразить вам безграничную благодарность за вашу самоотверженность и заботу. Благодаря вам мы можем спасать жизни и дарить надежду. Пусть ваше добро возвращается к вам!

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Дорогие доноры, поздравляем вас со Всемирным днем донора! Ваши добрые сердца и бескорыстная помощь спасают жизни. Вы настоящие герои нашего времени. Спасибо вам за вашу отвагу и человечность!

Поздравление со Всемирным днем крови 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сегодня мир чествует тех, кто дарит самое ценное – частичку себя. Пусть ваша доброта возвращается вам, а каждый день приносит только радость и счастье!

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Со Всемирным днем донора! Спасибо вам за милосердие и отзывчивость! Желаем счастья и благополучия, крепкого здоровья и мирного неба! Пусть добрые поступки возвращаются к вам!