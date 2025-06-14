Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1868 році, народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар і Нобелівський лауреат. Він отримав премію за відкриття груп крові людини. У мирний час для України донорство рятувало десятки життів щодня, а у воєнний – стало питанням виживання для сотні тисяч українців. На фронті й у прифронтових лікарнях постійно потрібна кров для поранених військових та цивільних.

Часто саме донорська кров дає шанс на порятунок після поранення. Саме тому донорство – один із найпростіших, але найдієвіших методів допомоги. Одна донація може врятувати до трьох людських життів. А регулярне донорство створює запас крові, який так необхідний у надзвичайних ситуаціях.

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З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Всесвітнім днем донора, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.

Привітання з Всесвітнім днем донора 2025: картинки й проза

Із Всесвітнім днем донора! Дякую вам за добро, милосердя і чуйність! У ваших руках життя людей і ви рятуєте їх, поділившись частинкою своєї крові. Нехай ваше власне здоров'я завжди буде на висоті. Хай ваш неоціненний, безіменний подвиг буде винагороджений довгими роками життя, нескінченним щастям і добробутом!

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Дорогі донори, у цей особливий день хочеться висловити вам найщирішу вдячність за ваші героїчні вчинки. Ви даруєте людям другий шанс на життя, ви справжні ангели-охоронці. Зі святом вас!

Привітання з Всесвітнім днем крові 2025 / Колаж LifeStyle24

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Із Всесвітнім днем донора! Ваша щедрість і готовність допомогти – це свідчення величі людського духу. Нехай ваше добре серце завжди наповнюється любов'ю, радістю та здоров'ям!

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Вітаю з Всесвітнім днем донора! Твоя щедрість і готовність допомогти роблять світ кращим. Ти справжній герой, який дарує надію і шанс на нове життя. Дякую тобі за твою відданість і доброту!

Привітання з Всесвітнім днем крові 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом, наші дорогі донори! Сьогодні, у Всесвітній день донора, ми хочемо висловити вам безмежну вдячність за вашу самовідданість і турботу. Завдяки вам ми можемо рятувати життя і дарувати надію. Нехай ваше добро повертається до вас сторицею!

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Дорогі донори, вітаємо вас з Всесвітнім днем донора! Ваші добрі серця і безкорислива допомога рятують життя. Ви справжні герої нашого часу. Дякуємо вам за вашу відвагу та людяність!

Привітання з Всесвітнім днем крові 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні світ вшановує тих, хто дарує найцінніше – частинку себе. Нехай ваша доброта повертається вам, а кожен день приносить тільки радість і щастя!

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Із Всесвітнім днем донора! Дякую вам за милосердя та чуйність! Бажаємо щастя і добробуту, міцного здоров'я та мирного неба! Нехай добрі вчинки повертаються до вас сторицею!