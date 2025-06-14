У цей день наші предки збирали лікарські трави та позбавлялися бур'янів. Про заборони й прикмети на 14 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Єлисея

Він народився у селищі Авелмаум, поблизу Йордану, та жив приблизно у IX столітті до Різдва Христового. Чоловік здобув дари пророцтва та чудотворення, тому служив протягом 65 років на благо людям. Так, Єлисей повернув до життя дитину, зцілював жителів, а також передбачав деякі історичні події, зокрема перемоги царя Йоаша. Після смерті пророка люди збиралися навколо його мощей, щоб зцілитися.

Що не можна робити

Не слід вживати алкоголь, бо тоді скоро захворієте.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується байдикувати та лінуватися.

Народні прикмети

Якщо побачите багато комарів, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то така ж погода буде протягом тижня.

Якщо почуєте спів птахів, то незабаром буде спекотно.

Якщо надворі ясна погода, то літо буде сухим.

Що ще відзначають

Всесвітній день донора крові. Його щорічно відзначають 14 червня з 2005 року за ініціативою Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1868 році, народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар і Нобелівський лауреат, який здобув премію у сфері фізіології та медицини.