В этот день наши предки собирали лекарственные травы и избавлялись от сорняков. О запретах и приметах на 14 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого пророка Елисея

Он родился в поселке Авелмаум, вблизи Иордана, и жил примерно в IX веке до Рождества Христова. Мужчина получил дары пророчества и чудотворения, поэтому служил в течение 65 лет на благо людям. Так, Елисей вернул к жизни ребенка, исцелял жителей, а также предсказывал некоторые исторические события, в частности победы царя Йоаша. После смерти пророка люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться.

Что нельзя делать

Не следует употреблять алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется бездельничать и лениться.

Народные приметы

Если увидите много комаров, то в этом году будет хороший урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то такая же погода будет в течение недели.

Если услышите пение птиц, то вскоре будет жарко.

Если на улице ясная погода, то лето будет сухим.

Что еще отмечают

Всемирный день донора крови. Его ежегодно отмечают 14 июня с 2005 года по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер, австрийский врач и Нобелевский лауреат, получивший премию в области физиологии и медицины.