С днем рождения, доченька: самые нежные поздравления в словах и картинках от родителей
Для каждого родителя дочка навсегда остается маленькой принцессой, сколько бы лет ей не исполнилось. Ее личный праздник - отличный момент, чтобы напомнить о своей любви, вдохновить на новые свершения и пожелать осуществления самых заветных желаний.
24 Канал подготовил подборку ярких поздравлений с днем рождения дочери. Выбирайте вариант, который отзывается именно вам, и отправляйте своему родному человеку.
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Поздравления с днем рождения для дочери: картинки, проза и стихи
Родная наша, дорогая, лучшая в мире доченька – наше ясное солнышко! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем быть всегда добрым, отзывчивым, щедрым человеком! Чувствовать себя очень счастливой и здоровой! Люби, наша родная, и пусть тебя любит тот единственный, который Богом предназначен для тебя! Пусть будут радость и улыбки, творческое вдохновение и большие успехи, плодотворные будни и веселые праздники! Пусть никогда ты не будешь одинока, а всегда рядом будет любимый, верные друзья и родные люди! Красоты тебе и молодости!
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Самую лучшую, самую родную, прекрасную доченьку поздравляю с днем рождения. Будь всегда счастлива, веселая и беззаботная. Я благодарю тебя, что ты у меня такая умная, вежливая и послушная. Ты настоящая награда, которую сам Бог подарил мне. Люблю тебя и обещаю всегда тебя оберегать от зла, слышать и понимать во всех жизненных ситуациях.
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Моя квітка, моя доля,
Моя радість, моя доня,
Моя пташечка, мій цвіт,
Ти для мене − цілий світ.
З днем народження, маленька,
Сонечко моє рідненьке!
Будь здорова і щаслива,
Добра, лагідна, красива.
Чуйне серце, доню, май,
Про батьків не забувай.
Хай життя тебе жаліє,
І збуваються всі мрії.
***
З днем народження, донечко люба!
Хай кожен день твій радісним буде,
Яскравим і неповторним завжди,
Щоб своїх цілей ти змогла досягти.
Щоб доля тобі завжди усміхалась,
Щоб люди привітні і добрі траплялись.
Хай Бог береже тебе, мила моя,
І буде щасливим твоє життя!
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Дорогая моя доченька, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твой очередной день рождения судьба будет благосклонна к тебе и подарит тебе все то, чего ты хочешь. Осуществляй свои мечты и оставайся всегда такой очаровательной, как сейчас.
***
Дорогая доченька, с днем рождения! Желаю тебе всегда быть самой счастливой, самой талантливой, самой смелой. Пусть желания осуществляются. Пусть замечательные идеи превращаются в успех. Желаю тебе, моя девочка, здоровья, уверенности, красоты и искренней любви. Желаю ежедневной радости. Желаю прекрасных событий в жизни. И на всякий случай пожелаю тебе везения. Пусть случаются чудеса. Пусть твое сердечко никогда не теряет вдохновения.
***
Вітаємо, донечко наша,
З теплом та від душі!
Найголовніше – будь здорова,
Везуча й щаслива у житті.
Мети своєї досягни,
Радій, веселися, живи.
Смуток від себе відганяй,
Непотрібних людей не тримай.
Жіночого щастя тобі,
Щоб ніколи не була на самоті.
Вершин і легкості у всьому,
Кохання щирого і неземного,
Долі легкої, друзів вірних,
Лиш справжніх та надійних.
***
Донечка рідна, тебе я вітаю,
І найсвітлішого в долі бажаю!
Вірних доріг та досягнень великих,
Світлих дверей у майбутнє відкритих!
Будь, моя люба, красива, здорова,
Щастя міцного та доброго слова.
Рідних людей, кращих друзів навколо,
Завжди приємного рідного кола!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.