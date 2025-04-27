Поздравления с днем рождения для мамы: красивые картинки, проза и стихи мамочке
- LifeStyle24 подготовил поздравления с днем рождения для мамы, которые можно сохранить и отправить.
- Поздравления содержат пожелания здоровья, счастья, любви и вдохновения для матерей.
Мама – это та, чье сердце бьется в унисон с нашим с первого вздоха. В день рождения самого родного человека дети не сдерживают эмоций и поздравляют своих мам трогательными словами и искренними пожеланиями.
В этот праздник важно сказать самое важное тем, кто дарит нам свет каждый день. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с днем рождения для мамы, которые вы можете сохранить заранее и отправить родным людям.
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Поздравления с днем рождения для мамы: картинки, проза и стихи
Поздравляю с днем рождения, милая моя мама! Желаю тебе, моя родненькая, здоровья, счастья и благополучия, любви, радости и хорошего самочувствия. Мама, пусть в твоей жизни не будет лихих часов, пусть каждый день дарит тебе уверенность, вдохновение, чудо и удачу.
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Матусю рідненька, вітаю тебе!
В житті хай твоєму найкраще буде:
Здоров'я та радість, тепло і кохання,
Збуваються хай завжди твої бажання!
Господь хай у справах завжди помагає,
А янгол від зла тебе оберігає!
***
Люба матуся, тебе я вітаю!
Усього найкращого у світі бажаю.
Була, щоб здорова, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку з тобою віталось.
Бажаю тобі безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаю натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів більше уваги.
Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,
В годину тривожну бажаю надії.
Хай буде життя твоє щастям оздоблене,
Вітаю, матуся, тебе з днем народження!
***
З днем народження, матусю!
Низенько я тобі вклонюся.
Побажаю лиш добра,
Щоб щасливою була.
Років довгих, миру та кохання,
Щоб здійснились всі бажання.
Хай янгол поруч йде з тобою
І береже тебе від болю.
Здоров'я, щоб не покидало.
Щастя лиш твоє зростало.
Дякую тобі, рідненька,
Ти найкраща у світі ненька.
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Единственную в мире, лучшую и самую родную мою маму поздравляю с днем рождения! Дорогая, желаю тебе крепкого здоровья и вдохновения, радости жизни и желания жить ярко, весело, дышать полной грудью и наслаждаться каждым мгновением. Пусть все тебе удается легко, пусть каждый день будет солнечным и праздничным. Счастья тебе, мама!
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С днем рождения, дорогая мама! Я желаю, чтобы миллион звезд исполнили твои желания, желаю, чтобы миллион твоих надежд были оправданы. Милая моя, пусть каждый твой день будет, как счастливая сказка. Пусть в твоем сердце царит любовь и вдохновение. Желаю тебе, мама, здоровья, жизненных сил, красоты и гармонии.
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Моя дорогая и родная мамочка, моя лучшая мамочка, всем сердцем люблю тебя. Спасибо Богу, что ты у меня есть. С днем рождения, моя мамочка! Здоровья тебе, счастья и сил. Хочу попросить тебя, мама, дарить и дальше такие нужные нам любовь и ласку, которыми ты опекала нас всю жизнь. Низкий поклон тебе, наша именинница.
***
Матусю, подяка тобі за життя,
За ласку, за щирість, за дане ім’я.
Частіше всміхайся та відпочивай.
Люблю тебе! Завжди, матусю, це знай.
Хай в серці лунають пісень дивні звуки.
І втоми не знають нехай твої руки,
Що важко працюють та без відпочинку,
Здоров'я не слабшає ні на хвилинку.
У народження день я бажаю добра
І повної чаші достатку, тепла,
Щоб плакала, мамо, ти тільки від щастя.
Нехай тобі в долі усе-усе вдасться.