В этот праздник важно сказать самое важное тем, кто дарит нам свет каждый день. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с днем рождения для мамы, которые вы можете сохранить заранее и отправить родным людям.

Интересно Понравятся именинникам: теплые поздравления с днем рождения в картинках и словах

Поздравления с днем рождения для мамы: картинки, проза и стихи

Поздравляю с днем рождения, милая моя мама! Желаю тебе, моя родненькая, здоровья, счастья и благополучия, любви, радости и хорошего самочувствия. Мама, пусть в твоей жизни не будет лихих часов, пусть каждый день дарит тебе уверенность, вдохновение, чудо и удачу.

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Матусю рідненька, вітаю тебе!

В житті хай твоєму найкраще буде:

Здоров'я та радість, тепло і кохання,

Збуваються хай завжди твої бажання!

Господь хай у справах завжди помагає,

А янгол від зла тебе оберігає!

Поздравления с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

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Люба матуся, тебе я вітаю!

Усього найкращого у світі бажаю.

Була, щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів більше уваги.

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене,

Вітаю, матуся, тебе з днем народження!

***

З днем народження, матусю!

Низенько я тобі вклонюся.

Побажаю лиш добра,

Щоб щасливою була.

Років довгих, миру та кохання,

Щоб здійснились всі бажання.

Хай янгол поруч йде з тобою

І береже тебе від болю.

Здоров'я, щоб не покидало.

Щастя лиш твоє зростало.

Дякую тобі, рідненька,

Ти найкраща у світі ненька.

Поздравления с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

Ранее наша редакция публиковала поздравления с Днем ангела в картинках и словах.

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Единственную в мире, лучшую и самую родную мою маму поздравляю с днем рождения! Дорогая, желаю тебе крепкого здоровья и вдохновения, радости жизни и желания жить ярко, весело, дышать полной грудью и наслаждаться каждым мгновением. Пусть все тебе удается легко, пусть каждый день будет солнечным и праздничным. Счастья тебе, мама!

Поздравления с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

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С днем рождения, дорогая мама! Я желаю, чтобы миллион звезд исполнили твои желания, желаю, чтобы миллион твоих надежд были оправданы. Милая моя, пусть каждый твой день будет, как счастливая сказка. Пусть в твоем сердце царит любовь и вдохновение. Желаю тебе, мама, здоровья, жизненных сил, красоты и гармонии.

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Моя дорогая и родная мамочка, моя лучшая мамочка, всем сердцем люблю тебя. Спасибо Богу, что ты у меня есть. С днем рождения, моя мамочка! Здоровья тебе, счастья и сил. Хочу попросить тебя, мама, дарить и дальше такие нужные нам любовь и ласку, которыми ты опекала нас всю жизнь. Низкий поклон тебе, наша именинница.

Поздравление с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

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Матусю, подяка тобі за життя,

За ласку, за щирість, за дане ім’я.

Частіше всміхайся та відпочивай.

Люблю тебе! Завжди, матусю, це знай.

Хай в серці лунають пісень дивні звуки.

І втоми не знають нехай твої руки,

Що важко працюють та без відпочинку,

Здоров'я не слабшає ні на хвилинку.

У народження день я бажаю добра

І повної чаші достатку, тепла,

Щоб плакала, мамо, ти тільки від щастя.

Нехай тобі в долі усе-усе вдасться.