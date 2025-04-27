У це свято важливо сказати найважливіше тим, хто дарує нам світло щодня. LifeStyle24 підготував теплі привітання з днем народження для мами, які ви можете зберегти заздалегідь і надіслати найріднішим людям.

Цікаво Сподобаються іменинникам: теплі привітання з днем народження у картинках і словах

Привітання з днем народження для мами: картинки, проза й вірші

Вітаю з днем народження, мило моя мама! Бажаю тобі, моя рідненька, здоров'я, щастя та добробуту, любові, радощів та гарного самопочуття. Мамо, нехай у твоєму житті не буде лихих годин, нехай кожен день дарує тобі впевненість, натхнення, диво та вдачу.

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Матусю рідненька, вітаю тебе!

В житті хай твоєму найкраще буде:

Здоров'я та радість, тепло і кохання,

Збуваються хай завжди твої бажання!

Господь хай у справах завжди помагає,

А янгол від зла тебе оберігає!

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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Люба матуся, тебе я вітаю!

Усього найкращого у світі бажаю.

Була, щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів більше уваги.

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене,

Вітаю, матуся, тебе з днем народження!

***

З днем народження, матусю!

Низенько я тобі вклонюся.

Побажаю лиш добра,

Щоб щасливою була.

Років довгих, миру та кохання,

Щоб здійснились всі бажання.

Хай янгол поруч йде з тобою

І береже тебе від болю.

Здоров'я, щоб не покидало.

Щастя лиш твоє зростало.

Дякую тобі, рідненька,

Ти найкраща у світі ненька.

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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Єдину у світі, найкращу та найріднішу мою матусю вітаю з днем народження! Люба, бажаю тобі міцного здоров'я та наснаги, радощів життя та бажання жити яскраво, весело, дихати на повні груді та насолоджуватись кожною миттю. Нехай все тобі вдається легко, нехай кожен день буде сонячним та святковим. Щастя тобі, мамо!

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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З днем народження, люба мамо! Я бажаю, щоб мільйон зірок виконали твої бажання, бажаю, щоб мільйон твоїх надій були виправдані. Мила моя, нехай кожен твій день буде, наче щаслива казка. Нехай у твоєму серці панує кохання та натхнення. Бажаю тобі, мамо, здоров'я, життєвих сил, краси та гармонії.

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Моя люба і рідна ненько, моя найкраща матусю, всім серцем люблю тебе. Дякую Богу, що ти в мене є. З днем народження, моя матусю! Здоров'я тобі, щастя і сил. Хочу попросити тебе, мамо, дарувати й далі такі потрібні нам любов і ласку, якими ти опікувала нас все життя. Низький уклін тобі, наша імениннице.

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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Матусю, подяка тобі за життя,

За ласку, за щирість, за дане ім’я.

Частіше всміхайся та відпочивай.

Люблю тебе! Завжди, матусю, це знай.

Хай в серці лунають пісень дивні звуки.

І втоми не знають нехай твої руки,

Що важко працюють та без відпочинку,

Здоров'я не слабшає ні на хвилинку.

У народження день я бажаю добра

І повної чаші достатку, тепла,

Щоб плакала, мамо, ти тільки від щастя.

Нехай тобі в долі усе-усе вдасться.