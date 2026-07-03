Теплые поздравления с днем рождения теще: искренние пожелания в картинках и словах

День рождения тещи – прекрасный повод поблагодарить женщину, подарившую жизнь вашему любимому человеку. Впрочем, подобрать правильные слова, которые гармонично сочетали бы искренность, тепло и уважение, бывает непросто.

Чтобы вам не пришлось тратить время на раздумья, редакция 24 Канала собрала лучшие поздравления с днем рождения для тещи в прозе, стихах и ярких открытках, которые точно растопят ее сердце и вызовут искреннюю улыбку.

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Поздравления с днем рождения теще: картинки, проза, стихи

С днем рождения, дорогая теща! Желаю всегда оставаться такой чуткой, веселой, доброй женщиной. Желаю никогда не грустить, ни с кем не враждовать. Желаю именно сегодня стать еще увереннее и красивее. Желаю любви близких людей и уважения всех знакомых. Желаю счастья душе и светлой надежды сердцу. И пусть каждый день дарит вам радость!

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Самой заботливой и самой прекрасной теще – мои искренние поздравления! Оставайтесь и дальше такой же активной и жизнерадостной, позитивной и доброй, лучезарной и молодой, а также красивой женщиной, какой вы и являетесь сейчас. Пусть ваша жизнь будет наполнена большими и маленькими радостями. Здоровья, бодрости и хорошего настроения вам на каждый день!

Поздравление с днем рождения теще / Коллаж 24 Канала

***

Вітаю тещу від душі

У день народження прекрасний!

Хай дні приємні у житті

Всі щедрі будуть, світлі й ясні.

У любові й злагоді живіть,

Завжди ласкава і терпляча.

Хай ще багато гарних літ

Дарує вам життя удачу!

***

Мамою я вас називаю,

Адже люблю і поважаю,

Бажаю вам щастя, добра,

У домі затишку й тепла.

Ціню я ваші руки золоті,

У вас все завжди на висоті,

Залишайтеся завжди такою

Життєрадісною, молодою.

Поздравление с днем рождения теще / Коллаж 24 Канала

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Дорогая теща, поздравляю вас с днем рождения! С радостью в сердце я желаю вам здоровья и счастья, благополучия вашей семье, богатства и гармонии вашему дому. Будьте всегда такой же мудрой, доброй и веселой, и живите сто лет! С днем рождения!

***

Теща, наша дорогая мама, поздравляю с днем рождения. Такой удивительной женщине хочу пожелать всегда быть счастливой, улыбчивой, чтобы в жизни все было замечательно: певучая душа, очаровательная внешность, теплые вечера в семейном кругу и много-много денег.

Поздравление с днем рождения теще / Коллаж 24 Канала

***

З днем народження, теща мила,

Роки летять, немов птахи,

Та хай лишаються в вас сили,

Ще й прибувають навпаки.

Хай не підводить вас здоров’я,

Хай настрій буде бойовим!

Хай ставляться усі з любов’ю,

Хай буде затишним ваш дім.

***

Хай в долі буде все гаразд,

І повсякденно, повсякчас.

Добра і щастя – повний дім,

Безмежна радість завжди в нім.

Хай сонце посміхнеться вам,

А ви всміхніться небесам.

Хай позитив в душі живе,

Життя все буде фартове.

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".