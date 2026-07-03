Чтобы вам не пришлось тратить время на раздумья, редакция 24 Канала собрала лучшие поздравления с днем рождения для тещи в прозе, стихах и ярких открытках, которые точно растопят ее сердце и вызовут искреннюю улыбку.
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Поздравления с днем рождения теще: картинки, проза, стихи
С днем рождения, дорогая теща! Желаю всегда оставаться такой чуткой, веселой, доброй женщиной. Желаю никогда не грустить, ни с кем не враждовать. Желаю именно сегодня стать еще увереннее и красивее. Желаю любви близких людей и уважения всех знакомых. Желаю счастья душе и светлой надежды сердцу. И пусть каждый день дарит вам радость!
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Самой заботливой и самой прекрасной теще – мои искренние поздравления! Оставайтесь и дальше такой же активной и жизнерадостной, позитивной и доброй, лучезарной и молодой, а также красивой женщиной, какой вы и являетесь сейчас. Пусть ваша жизнь будет наполнена большими и маленькими радостями. Здоровья, бодрости и хорошего настроения вам на каждый день!
Поздравление с днем рождения теще / Коллаж 24 Канала
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Вітаю тещу від душі
У день народження прекрасний!
Хай дні приємні у житті
Всі щедрі будуть, світлі й ясні.
У любові й злагоді живіть,
Завжди ласкава і терпляча.
Хай ще багато гарних літ
Дарує вам життя удачу!
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Мамою я вас називаю,
Адже люблю і поважаю,
Бажаю вам щастя, добра,
У домі затишку й тепла.
Ціню я ваші руки золоті,
У вас все завжди на висоті,
Залишайтеся завжди такою
Життєрадісною, молодою.
Поздравление с днем рождения теще / Коллаж 24 Канала
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Дорогая теща, поздравляю вас с днем рождения! С радостью в сердце я желаю вам здоровья и счастья, благополучия вашей семье, богатства и гармонии вашему дому. Будьте всегда такой же мудрой, доброй и веселой, и живите сто лет! С днем рождения!
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Теща, наша дорогая мама, поздравляю с днем рождения. Такой удивительной женщине хочу пожелать всегда быть счастливой, улыбчивой, чтобы в жизни все было замечательно: певучая душа, очаровательная внешность, теплые вечера в семейном кругу и много-много денег.
Поздравление с днем рождения теще / Коллаж 24 Канала
***
З днем народження, теща мила,
Роки летять, немов птахи,
Та хай лишаються в вас сили,
Ще й прибувають навпаки.
Хай не підводить вас здоров’я,
Хай настрій буде бойовим!
Хай ставляться усі з любов’ю,
Хай буде затишним ваш дім.
***
Хай в долі буде все гаразд,
І повсякденно, повсякчас.
Добра і щастя – повний дім,
Безмежна радість завжди в нім.
Хай сонце посміхнеться вам,
А ви всміхніться небесам.
Хай позитив в душі живе,
Життя все буде фартове.
Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".