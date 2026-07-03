Щоб ви не витрачали час на роздуми, редакція 24 Каналу зібрала найкращі привітання з днем народження для тещі у прозі, віршах та яскравих листівках, які точно розтоплять її серце та викликають щиру усмішку.

Дивіться також Від лаконічних до душевних: 10 красивих варіантів, як підписати листівку з днем народження

Привітання з днем народження тещі: картинки, проза, вірші

З днем народження, любо тещо! Бажаю завжди залишатися такою чуйною, веселою, доброю жінкою. Бажаю ніколи не сумувати, ні з ким не ворогувати. Бажаю саме сьогодні стати ще впевненішою та гарнішою. Бажаю кохання близьких людей та поваги усіх знайомих. Бажаю щастя душі та світлої надії серця. І нехай кожен день дарує вам радість!

***

Найтурботливіший і найпрекраснішій тещі – мої щирі вітання! Залишайтеся і далі такою ж активною і життєрадісною, позитивною і доброю, променистою і молодою, а також гарною жінкою, якою ви і є зараз. Нехай ваше життя буде наповнене великими і маленькими радощами. Здоров’я, бадьорості і гарного настрою вам на кожен день!

Привітання з днем народження тещі / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю тещу від душі

У день народження прекрасний!

Хай дні приємні у житті

Всі щедрі будуть, світлі й ясні.

У любові й злагоді живіть,

Завжди ласкава і терпляча.

Хай ще багато гарних літ

Дарує вам життя удачу!

***

Мамою я вас називаю,

Адже люблю і поважаю,

Бажаю вам щастя, добра,

У домі затишку й тепла.

Ціню я ваші руки золоті,

У вас все завжди на висоті,

Залишайтеся завжди такою

Життєрадісною, молодою.

Привітання з днем народження тещі / Колаж 24 Каналу

***

Любу тещу вітаю з днем народження! З радістю в серці я бажаю здоров’я та радості вам, добробуту вашій родині, багатства та гармонії вашому дому. Будьте завжди такою ж мудрою, доброю та веселою, і живіть сто років! З днем народження!

***

Теща, дорога наша мама, вітаю з днем народження. Такій дивовижній жінці хочу побажати бути завжди щасливою, усміхненою, щоб у житті було чудово усе: співуча душа, чарівна зовнішність, теплі вечорі у сімейному колі та багато багато грошей.

Привітання з днем народження тещі / Колаж 24 Каналу

***

З днем народження, теща мила,

Роки летять, немов птахи,

Та хай лишаються в вас сили,

Ще й прибувають навпаки.

Хай не підводить вас здоров’я,

Хай настрій буде бойовим!

Хай ставляться усі з любов’ю,

Хай буде затишним ваш дім.

***

Хай в долі буде все гаразд,

І повсякденно, повсякчас.

Добра і щастя – повний дім,

Безмежна радість завжди в нім.

Хай сонце посміхнеться вам,

А ви всміхніться небесам.

Хай позитив в душі живе,

Життя все буде фартове.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.