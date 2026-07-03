Щоб ви не витрачали час на роздуми, редакція 24 Каналу зібрала найкращі привітання з днем народження для тещі у прозі, віршах та яскравих листівках, які точно розтоплять її серце та викликають щиру усмішку.
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Привітання з днем народження тещі: картинки, проза, вірші
З днем народження, любо тещо! Бажаю завжди залишатися такою чуйною, веселою, доброю жінкою. Бажаю ніколи не сумувати, ні з ким не ворогувати. Бажаю саме сьогодні стати ще впевненішою та гарнішою. Бажаю кохання близьких людей та поваги усіх знайомих. Бажаю щастя душі та світлої надії серця. І нехай кожен день дарує вам радість!
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Найтурботливіший і найпрекраснішій тещі – мої щирі вітання! Залишайтеся і далі такою ж активною і життєрадісною, позитивною і доброю, променистою і молодою, а також гарною жінкою, якою ви і є зараз. Нехай ваше життя буде наповнене великими і маленькими радощами. Здоров’я, бадьорості і гарного настрою вам на кожен день!
Привітання з днем народження тещі / Колаж 24 Каналу
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Вітаю тещу від душі
У день народження прекрасний!
Хай дні приємні у житті
Всі щедрі будуть, світлі й ясні.
У любові й злагоді живіть,
Завжди ласкава і терпляча.
Хай ще багато гарних літ
Дарує вам життя удачу!
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Мамою я вас називаю,
Адже люблю і поважаю,
Бажаю вам щастя, добра,
У домі затишку й тепла.
Ціню я ваші руки золоті,
У вас все завжди на висоті,
Залишайтеся завжди такою
Життєрадісною, молодою.
Привітання з днем народження тещі / Колаж 24 Каналу
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Любу тещу вітаю з днем народження! З радістю в серці я бажаю здоров’я та радості вам, добробуту вашій родині, багатства та гармонії вашому дому. Будьте завжди такою ж мудрою, доброю та веселою, і живіть сто років! З днем народження!
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Теща, дорога наша мама, вітаю з днем народження. Такій дивовижній жінці хочу побажати бути завжди щасливою, усміхненою, щоб у житті було чудово усе: співуча душа, чарівна зовнішність, теплі вечорі у сімейному колі та багато багато грошей.
Привітання з днем народження тещі / Колаж 24 Каналу
***
З днем народження, теща мила,
Роки летять, немов птахи,
Та хай лишаються в вас сили,
Ще й прибувають навпаки.
Хай не підводить вас здоров’я,
Хай настрій буде бойовим!
Хай ставляться усі з любов’ю,
Хай буде затишним ваш дім.
***
Хай в долі буде все гаразд,
І повсякденно, повсякчас.
Добра і щастя – повний дім,
Безмежна радість завжди в нім.
Хай сонце посміхнеться вам,
А ви всміхніться небесам.
Хай позитив в душі живе,
Життя все буде фартове.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.