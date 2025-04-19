Светлой судьбы и хорошего настроения: красивые картинки-поздравления с Пасхой
Для греко-католиков и православных верующих Пасха наступит 20 апреля. Традиционно этот праздник приходится на воскресенье, ведь именно в этот день воскрес Иисус Христос.
На Пасху христиане обычно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут паску, яйца, колбасу, масло, хрен и соль. После службы Божьей, семьи собираются за большим праздничным столом. В Украине, кстати, есть интересная традиция – биться писанками. У кого из семьи яйцо не разобьется, тот и сильнее, рассказывает LifeStyle24.
Интересно Приближается Пасха 2025: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника
Наша редакция подготовила красивые поздравления с Пасхой в картинках и открытках, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, коллегам и знакомым в праздник. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время.
Поздравления с Пасхой 2025: картинки и открытки
Поднимите настроение своим близким в самый светлый праздник года. Не забудьте отправить эти картинки-поздравления 20 апреля!