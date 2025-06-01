С первым днем лета: самые теплые поздравления в картинках и словах с праздником

Сегодня, 1 июня, украинцы отмечают первый день лета. Украина уже в четвертый раз встречает это время года в условиях полномасштабной войны.

Украинские военные делают все возможное, чтобы обеспечить мирное небо над головой граждан. По случаю наступления первого дня лета LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах, которые передают атмосферу июня. Сохраните их себе, отправьте своим близким и поднимите им настроение.

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Поздравления с первым днем лета 2025: картинки, проза и стихи

С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неиссякаемой энергии!

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С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидают вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, замечательным и волшебным!

Поздравление с первым днем лета 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Нехай це літо принесе щастя й мрії,

Любов і радість, що серця нам зігріють.

Нехай кожен день буде яскравим і новим,

З першим днем літа вітаємо вас, друзі!

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З першим днем літнім спішу привітати,

Бажаю достатку я, щастя добра.

Хай радості вам багато доставить,

Ця літня, чудова, квітуча пора!

Поздравления с первым днем лета 2025 / Коллаж LifeStyle24

О других праздниках июня 2025 года – читайте далее в нашем материале.

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не покидало нас и наших близких. Чтобы легкость и хорошее настроение стали поводом к многим интересным событиям и радости!

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Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце усміхається з неба –

Нам більшого щастя не треба.

Поздравление с первым днем лета 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с началом лета! Пусть это лето принесет нам семейное благополучие и наслаждение от каждого дня, а всей Украине – хорошие новости и успехи на фронте!

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Счастливого лета! Пусть каждый день дарит тебе радость, улыбки и искренние эмоции. Желаю хорошего отдыха, интересных путешествий и ярких впечатлений.