Українські військові роблять все можливе, щоб забезпечити мирне небо над головою громадян. З нагоди настання першого дня літа LifeStyle24 підготував гарні привітання у картинках, прозі й віршах, які передають атмосферу червня. Збережіть їх собі, надішліть своїм близьким і підніміть їм настрій.

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Привітання з першим днем літа 2025: картинки, проза й вірші

З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!

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З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидають вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим і чарівним!

Привітання з першим днем літа 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай це літо принесе щастя й мрії,

Любов і радість, що серця нам зігріють.

Нехай кожен день буде яскравим і новим,

З першим днем літа вітаємо вас, друзі!

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З першим днем літнім спішу привітати,

Бажаю достатку я, щастя добра.

Хай радості вам багато доставить,

Ця літня, чудова, квітуча пора!

Привітання з першим днем літа 2025 / Колаж LifeStyle24

Про інші свята червня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.

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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас тішили й приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров'я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!

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Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце усміхається з неба –

Нам більшого щастя не треба.

Привітання з першим днем літа 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з початком літа! Нехай це літо принесе нам сімейний добробут і насолоду від кожного дня, а всій Україні – гарні новини та успіхи на фронті!

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Щасливого літа! Нехай кожен день дарує тобі радість, усмішки та щирі емоції. Бажаю гарного відпочинку, цікавих подорожей та яскравих вражень.