Пусть в сердце расцветет весна: самые красивые поздравления со Сретением 2025 в прозе и стихах
Сегодня, 2 февраля, верующие отмечают Сретение Господне. Это важный христианский праздник, который символизирует встречу людей с Богом.
24 Канал подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах со Сретением Господним. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите подарить хорошее настроение в этот светлый день.
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Поздравления со Сретением Господним 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с праздником Сретения Господня и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, благополучия и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, а удача ни на шаг не отступает от тебя!
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У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі й Нові заповіти.
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
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Со Сретением Господним! В этот праздник хочется пожелать только самого светлого! Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются, а здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. Пусть удача будет верным помощником в любом деле!
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Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів непогожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.
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Зима з весною зустрічається,
Зима з весною б'ється,
Ще заметіль мете,
Але вже природа чекає,
І жадає пробудження
І життя відродження.
Весна вже в дорозі,
Не будемо ж сумувати!
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Со Сретением Господним! Пусть из вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злость и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Поздравляю с величественным праздником – Сретением Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Завет, старец Симеон с младенцем Иисусом, а зима – с весной, хочу пожелать вам веры: в будущее, в любовь, в справедливость. Веры и надежды, что наша жизнь будет лучше, чем сегодня!
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Поздравляю со Сретением Господним! Прими добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасимых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.