Трогательные поздравления с Вербным воскресеньем 2025: искренние слова в прозе и стихах
- Украинцы будут праздновать Вербное воскресенье 13 апреля, вспоминая, как Иисуса встречали в Иерусалиме.
- Редакция подготовила поздравления с Вербным воскресеньем в картинках, прозе и стихах.
Уже завтра, 13 апреля, украинцы будут праздновать Вербное воскресенье. После освящения вербы в церкви верующие традиционно будут легонько бить друг друга веточками и говорить: "Не я бью – верба бьет".
В Вербное воскресенье христиане вспоминают, как Иисуса Христа встречали в Иерусалиме. Тогда народ выстелил дорогу пальмовыми ветвями, потому что хотел выразить уважение к Спасителю, рассказывает LifeStyle24.
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По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления с Вербным воскресеньем в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и родным и подарите им положительные эмоции в этот день.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: картинки, проза и стихи
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Я вітаю вас сердечно,
Б'ю вас гілкою верби
І бажаю, щоб лиш в щасті
І достатку ви жили.
Мрії ваші хай здійсняться,
Серце в радості співає,
Добрий янгол неодмінно
Хай завжди допомагає.
***
С Вербным воскресеньем! Пусть благословение Господа сойдет на твой дом, наполняя его миром, любовью и добром. Пусть освященная верба охраняет от всего злого, а сердце всегда остается полным веры и света.
***
Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!
***
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки й паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для осуществления задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы и спокойствие. С Вербным воскресеньем!
***
Поздравляю с Вербным воскресеньем и всем сердцем желаю отпугнуть веточками вербы все недуги, беды и обиды, поселить навсегда в своем доме радость и добро, а в душе – покой и надежду. Здоровья вам и мира!