Трогательные поздравления с Вербным воскресеньем 2025: искренние слова в прозе и стихах

Уже завтра, 13 апреля, украинцы будут праздновать Вербное воскресенье. После освящения вербы в церкви верующие традиционно будут легонько бить друг друга веточками и говорить: "Не я бью – верба бьет".

В Вербное воскресенье христиане вспоминают, как Иисуса Христа встречали в Иерусалиме. Тогда народ выстелил дорогу пальмовыми ветвями, потому что хотел выразить уважение к Спасителю, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления с Вербным воскресеньем в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и родным и подарите им положительные эмоции в этот день.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: картинки, проза и стихи

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Я вітаю вас сердечно,

Б'ю вас гілкою верби

І бажаю, щоб лиш в щасті

І достатку ви жили.

Мрії ваші хай здійсняться,

Серце в радості співає,

Добрий янгол неодмінно

Хай завжди допомагає.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Вербным воскресеньем! Пусть благословение Господа сойдет на твой дом, наполняя его миром, любовью и добром. Пусть освященная верба охраняет от всего злого, а сердце всегда остается полным веры и света.

***

Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!

Поздравление с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки й паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для осуществления задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы и спокойствие. С Вербным воскресеньем!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем и всем сердцем желаю отпугнуть веточками вербы все недуги, беды и обиды, поселить навсегда в своем доме радость и добро, а в душе – покой и надежду. Здоровья вам и мира!