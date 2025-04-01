1 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя идти в лес в одиночку
- 1 апреля верующие чтят память преподобной Марии Египетской, которая провела 47 лет в пустыне в молитве и покаянии.
- Сегодня также отмечают День смеха или День дурака.
1 апреля верующие чтят память преподобной Марии Египетской. Она вела развратный образ жизни, пока не решила посвятить свою жизнь молитве.
В этот день наши предки пытались разыграть друг друга и шутили. О запретах и приметах на 1 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти преподобной Марии Египетской
Она вела развратный образ жизни в VI веке в Александрии. Девушка не понимала своих ошибок, пока однажды не захотела зайти в Иерусалимский храм. Однако она не смогла этого сделать, поскольку ее остановилась какая-то невидимая сила. Лишь после четырех неудачных попыток пройти в храм девушка поняла, что ее жизнь была греховной. Именно поэтому она решила покаяться и впоследствии отправилась в пустыню. Там Мария прожила 47 лет в молитве и покаянии, потому что искренне хотела искупить свои грехи. Впоследствии святая мирно отошла в вечность, а ее тело похоронили возле пустыни.
Что нельзя делать
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя пить алкоголь и переедать.
- Не следует идти в лес в одиночку, потому что существует высокий риск заблудиться.
- Не рекомендуется заниматься тяжелой работой.
Народные приметы
- Если небо ясное, то в этом году будет обильный урожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то летом редко будет непогода.
- Если услышите гром, то лето будет теплым.
- Если небо облачное, то ожидайте потепления.
Что еще отмечают
День смеха или День дурака. Его ежегодно отмечают 1 апреля. Этот праздник имеет несколько версий происхождения, в частности одна из них связана с празднованием весеннего равноденствия в Древнем Риме. В этот день принято разыгрывать своих родных и друзей и много шутить.