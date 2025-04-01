У цей день наші предки намагалися розіграти один одного та багато жартували. Про заборони й прикмети на 1 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті преподобної Марії Єгипетської

Вона вела розпусний спосіб життя в VI столітті в Олександрії. Дівчина не розуміла своїх помилок, поки одного разу не захотіла зайти в Єрусалимський храм. Однак вона не змогла цього зробити, оскільки її зупинилася якась невидима сила. Лише після чотирьох невдалих спроб пройти в храм дівчина зрозуміла, що її життя було гріховним. Саме тому вона вирішила покаятися та згодом вирушила у пустелю. Там Марія прожила 47 років у молитві та покаянні, бо щиро хотіла спокутувати свої гріхи. Згодом свята мирно відійшла у вічність, а її тіло поховали біля пустелі.

Що не можна робити

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна пити алкоголь та переїдати.

Не слід йти до лісу наодинці, бо існує високий ризик заблукати.

Не рекомендується займатися важкою роботою.

Народні прикмети

Якщо небо ясне, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то влітку рідко буде негода.

Якщо почуєте грім, то літо буде теплим.

Якщо небо хмарне, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День сміху або День дурня. Його щорічно відзначають 1 квітня. Це свято має кілька версій походження, зокрема одна з них пов'язана зі святкуванням весняного рівнодення у Стародавньому Римі. У цей день заведено розігрувати своїх рідних і друзів та багато жартувати.