В этот день наши предки пытались разыграть друг друга и шутили. О запретах и приметах на 1 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобной Марии Египетской

Она вела развратный образ жизни в VI веке в Александрии. Девушка не понимала своих ошибок, пока однажды не захотела зайти в Иерусалимский храм. Однако она не смогла этого сделать, поскольку ее остановилась какая-то невидимая сила. Лишь после четырех неудачных попыток пройти в храм девушка поняла, что ее жизнь была греховной. Именно поэтому она решила покаяться и впоследствии отправилась в пустыню. Там Мария прожила 47 лет в молитве и покаянии, потому что искренне хотела искупить свои грехи. Впоследствии святая мирно отошла в вечность, а ее тело похоронили возле пустыни.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя пить алкоголь и переедать.

Не следует идти в лес в одиночку, потому что существует высокий риск заблудиться.

Не рекомендуется заниматься тяжелой работой.

Народные приметы

Если небо ясное, то в этом году будет обильный урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то летом редко будет непогода.

Если услышите гром, то лето будет теплым.

Если небо облачное, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

День смеха или День дурака. Его ежегодно отмечают 1 апреля. Этот праздник имеет несколько версий происхождения, в частности одна из них связана с празднованием весеннего равноденствия в Древнем Риме. В этот день принято разыгрывать своих родных и друзей и много шутить.