1 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь
1 февраля верующие чтят память святого мученика Трифона. Он отдал собственную жизнь за преданность Богу.
В этот день наши предки ходили в баню и отдыхали. О запретах и приметах 1 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Трифона
Он родился во Фригии и еще с малых лет получил дар исцеления. Парень неоднократно помогал нуждающимся и лечил больных. Как-то Трифон даже спас родное село от голода с помощью молитвы. Однако мужчина жил во времена правления императора Некия, который преследовал христиан. Узнав о деятельности святого, он приказал его схватить. Трифона жестоко пытали и пытались убедить отречься от веры. Мужчина отказался, за что был казнен. Тело мученика сначала похоронили в Кампсаде, но впоследствии перенесли в Рим.
Что нельзя делать
- Не следует употреблять алкоголь и переедать, потому что тогда сильно заболеете.
- Нельзя ссориться, злиться и спорить.
- Не рекомендуется бездельничать и лениться.
- Не стоит начинать новое дело.
Народные приметы
- Если сегодня выпадет снег, то весна будет дождливой.
- Если небо облачное, то ожидайте потепления.
- Если ударит сильный мороз, то весна придет поздно.
- Если на небе хорошо видны звезды, то весна будет ранней.
Что еще отмечают
Международный день десерта. Его ежегодно отмечают 1 февраля, начиная с 2008 года. Тогда американская блогерка и кондитерка Энджи Дадли приготовила десерт "кейк-попс" – конфеты на палочке. О них женщина даже написала книгу. В этот день проводятся различные тематические мероприятия, в частности мастер-классы и соревнования среди кондитеров.