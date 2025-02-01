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1 февраля 2025, 07:00
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1 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь

Влада Пономарева

1 февраля верующие чтят память святого мученика Трифона. Он отдал собственную жизнь за преданность Богу.

В этот день наши предки ходили в баню и отдыхали. О запретах и приметах 1 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Трифона

Он родился во Фригии и еще с малых лет получил дар исцеления. Парень неоднократно помогал нуждающимся и лечил больных. Как-то Трифон даже спас родное село от голода с помощью молитвы. Однако мужчина жил во времена правления императора Некия, который преследовал христиан. Узнав о деятельности святого, он приказал его схватить. Трифона жестоко пытали и пытались убедить отречься от веры. Мужчина отказался, за что был казнен. Тело мученика сначала похоронили в Кампсаде, но впоследствии перенесли в Рим.

Что нельзя делать

  • Не следует употреблять алкоголь и переедать, потому что тогда сильно заболеете.
  • Нельзя ссориться, злиться и спорить.
  • Не рекомендуется бездельничать и лениться.
  • Не стоит начинать новое дело.

Народные приметы

  • Если сегодня выпадет снег, то весна будет дождливой.
  • Если небо облачное, то ожидайте потепления.
  • Если ударит сильный мороз, то весна придет поздно.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то весна будет ранней.

Что еще отмечают

Международный день десерта. Его ежегодно отмечают 1 февраля, начиная с 2008 года. Тогда американская блогерка и кондитерка Энджи Дадли приготовила десерт "кейк-попс" – конфеты на палочке. О них женщина даже написала книгу. В этот день проводятся различные тематические мероприятия, в частности мастер-классы и соревнования среди кондитеров.